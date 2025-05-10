Соціальні гарантії для УБД — про які 10 пільг знає не кожен

Посвідчення УБД в руках військовослужбовця. Фото: УНІАН

Учасникам бойових дій в Україні, а також членам їхніх родин державою гарантовано право на отримання низки пільг та соціальних гарантій. Зокрема, це знижки на комуналку, безоплатні проїзд та медичні послуги. Однак це не повний перелік пільг, якими можуть користуватися захисники.

Новини.LIVE розповідають, які ще преференції передбачені для УБД.

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Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а також членам їхніх родин загалом належить понад два десятки пільг. Зокрема, це такі:

Медичні — безплатні ліки за рецептами та санаторно-курортне лікування (або його компенсація), пріоритетне обслуговування в лікарнях та аптеках, першочергове безоплатне зубопротезування, щорічні медичні обстеження тощо.

Комунальні — 75% знижки на квартплату, воду, електрику, газ та паливо (для будинків без центрального опалення), а також знижка на стаціонарний телефонний зв'язок — 20% на встановлення та 50% на абонентну плату.

Транспортні — безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі), 50% знижки на проїзд міжміським транспортом один раз на рік (або один раз на два роки без оплати).

Однак є й інші соціальні привілеї, які належать захисникам зі статусом УБД.

Якими ще пільгами можуть користуватися УБД

Крім перерахованого вище, учасники бойових дій мають право на такі виплати та пільги:

Першочергове забезпечення житлом (для осіб, які потребують поліпшення житлових умов). Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) та гаражних кооперативів садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва. Гнучкий графік щорічної відпустки на основній роботі та додаткова відпустка 14 днів на рік зі збереженням заробітної плати. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Щорічна виплата одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту. Підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Відшкодування витрат на догляд у разі неможливості обслуговування в закладах соціального захисту. Звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Учасники бойових дій та їхні діти (у тому числі ті, які навчаються (за денною формою) у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) також мають право на державну підтримку у здобутті освіти, як от повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів, соціальні стипендії, безоплатне забезпечення підручниками та гуртожитками тощо.

Раніше ми писали, коли перестає діяти пільга на безоплатний проїзд для учасників бойових дій.

Також дізнавайтеся, за яких обставин УБД можуть втратити право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені законом.