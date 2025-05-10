Социальные гарантии для УБД — о каких 10 льготах знает не каждый

Удостоверение УБД в руках военнослужащего. Фото: УНИАН

Участникам боевых действий в Украине, а также членам их семей, государством гарантировано право на получение ряда льгот и социальных гарантий. В частности, это скидки на коммуналку, бесплатные проезд и медицинские услуги. Однако это не полный перечень льгот, которыми могут пользоваться защитники.

Новини.LIVE рассказывают, какие еще преференции предусмотрены для УБД.

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Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим со статусом участника боевых действий, а также членам их семей в целом принадлежит более двух десятков льгот. В частности это следующие:

Медицинские — бесплатные лекарства по рецептам и санаторно-курортное лечение (или его компенсация), приоритетное обслуживание в больницах и аптеках, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодные медицинские обследования и тому подобное.

Коммунальные — 75% скидки на квартплату, воду, электричество, газ и топливо (для домов без центрального отопления), а также скидка на стационарную телефонную связь — 20% на установку и 50% на абонентскую плату.

Транспортные — бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси), 50% скидки на проезд междугородним транспортом один раз в год (или один раз в два года без оплаты).

Однако есть и другие социальные привилегии, которые принадлежат защитникам со статусом УБД.

Какими еще льготами могут пользоваться УБД

Кроме вышеперечисленного, участники боевых действий имеют право на такие выплаты и льготы:

Первоочередное обеспечение жильем (для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий). Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) и гаражные кооперативы садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства. Гибкий график ежегодного отпуска на основной работе и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы. Ежегодная выплата единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины. Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта. Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. Возмещение расходов на уход в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты. Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Участники боевых действий и их дети (в том числе те, которые учатся (на дневной форме) в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) также имеют право на государственную поддержку в получении образования, как вот полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и общежитиями и тому подобное.

Ранее мы писали, когда перестает действовать льгота на бесплатный проезд для участников боевых действий.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах УБД могут потерять право на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законом.