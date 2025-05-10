Социальные гарантии для УБД — о каких 10 льготах знает не каждый

Не только коммунальные — 10 льгот для УБД, о которых мало знают
Участникам боевых действий в Украине, а также членам их семей, государством гарантировано право на получение ряда льгот и социальных гарантий. В частности, это скидки на коммуналку, бесплатные проезд и медицинские услуги. Однако это не полный перечень льгот, которыми могут пользоваться защитники.
Новини.LIVE рассказывают, какие еще преференции предусмотрены для УБД.
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим со статусом участника боевых действий, а также членам их семей в целом принадлежит более двух десятков льгот. В частности это следующие:
- Медицинские — бесплатные лекарства по рецептам и санаторно-курортное лечение (или его компенсация), приоритетное обслуживание в больницах и аптеках, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодные медицинские обследования и тому подобное.
- Коммунальные — 75% скидки на квартплату, воду, электричество, газ и топливо (для домов без центрального отопления), а также скидка на стационарную телефонную связь — 20% на установку и 50% на абонентскую плату.
- Транспортные — бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси), 50% скидки на проезд междугородним транспортом один раз в год (или один раз в два года без оплаты).
Однако есть и другие социальные привилегии, которые принадлежат защитникам со статусом УБД.
Какими еще льготами могут пользоваться УБД
Кроме вышеперечисленного, участники боевых действий имеют право на такие выплаты и льготы:
- Первоочередное обеспечение жильем (для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий).
- Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) и гаражные кооперативы садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.
- Гибкий график ежегодного отпуска на основной работе и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы.
- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
- Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.
- Ежегодная выплата единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины.
- Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта.
- Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.
- Возмещение расходов на уход в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты.
- Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.
Участники боевых действий и их дети (в том числе те, которые учатся (на дневной форме) в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) также имеют право на государственную поддержку в получении образования, как вот полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и общежитиями и тому подобное.
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