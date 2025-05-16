Коммуналка в Украине — на сколько больше платят потребители по сравнению с 2024 годом

Деньги возле коммунальных платежек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине зафиксирован ощутимый рост цен на коммунальные услуги. В период с апреля 2024 года по апрель 2025 года среднее повышение тарифов составило 20,1%. Однако изменения коснулись не всех видов услуг.

О том, как изменилась стоимость коммунальных услуг для украинцев за последние 12 месяцев, отмечается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Какие коммунальные услуги за год подорожали больше всего

Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере электроснабжения — цена выросла на 63,6%. Повышение наблюдалось также по другим важным коммунальным услугам:

водоотведения — на 0,6%;

поставки воды — на 0,7%;

ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%;

вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%;

обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%.

Несмотря на общую тенденцию к росту, тарифы на некоторые услуги остались такими же, как и в прошлом году. Это, в частности:

отопление;

горячая вода;

поставки природного газа.

Какие коммунальные услуги демонстрируют наибольшие темпы роста с начала 2025 года

С начала 2025 года заметно выросла стоимость обслуживания многоэтажек — на 10,3%. Также незначительное повышение цен можно заметить на:

канализацию — +0,6%;

водоснабжение — +0,7%;

ремонт и содержание жилья — +1,6%;

вывоз бытовых отходов — +1,6%.

Украинцы уже ощутили серьезный рост расходов на коммуналку. За год цены выросли в целом на пятую часть, что серьезно влияет на расходы из семейного бюджета украинцев. Хотя от дальнейшего повышения стоимости некоторых услуг потребители не застрахованы, власти решительно уверяют, что тарифы на газ, свет и тепло в ближайшее время пересматривать не планируют.

Ранее мы писали, что украинцы должны платить отдельную плату за распределение газа, что часто является тяжелым финансовым бременем для пенсионеров и социально уязвимых граждан. При этом льгот или спецтарифов для них не предусмотрено.

Также мы рассказывали, что несмотря на завершение отопительного сезона, некоторые граждане продолжают платить за тепло через двухставочный тариф. Его цель — уменьшить зимние расходы путем равномерной оплаты в течение года, однако эта система работает не всегда эффективно.