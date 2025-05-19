Комуналка під час війни — чому та за які послуги можна не платити у 2025

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри воєнний стан, українці зобов’язані сплачувати комунальні послуги. Хоча є винятки — в окремих випадках нарахування можна призупинити. Однак це стосується не всіх послуг.

Про те, за які послуги українці можуть не платити та коли це дозволено, зазначається в 7 статті закону України "Про житлово-комунальні послуги".

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Якщо людина не перебуває у своїй оселі понад 30 днів, вона має право звернутися до постачальника послуг із заявою про призупинення нарахувань. Разом із заявою потрібно надати документи, які підтверджують відсутність. Це може бути:

підтвердження перетину державного кордону,

документи про пошкодження житла через бойові дії;

довідка ВПО або інший документ, що свідчить про тимчасове непроживання.

Звернутися можна онлайн або надіслати документи поштою. Однак, навіть якщо людину немає вдома, вона зобов’язана сплачувати за опалення та за управління багатоквартирним будинком — ці платежі не скасовуються.

Що робити, якщо уже виник борг

З початку повномасштабної війни до кінця 2023 року діяла заборона на нарахування штрафів і пені за прострочені платежі. Та з січня 2024 року це правило скасували. Тепер пеня може становити до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочки, але не більше самої суми боргу.

Українці, які мають заборгованість, можуть скористатися можливістю реструктуризації — тобто погашати борг частинами протягом терміну до 5 років.

Раніше ми писали, що в Україні визначено конкретні категорії громадян, які належать до соціально вразливих і мають право на державну підтримку. Зокрема, для них передбачені пільги у вигляді знижок або повного відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Також ми розповідали, що за останній рік вартість комунальних послуг в Україні помітно зросла. З квітня 2024-го по квітень 2025-го тарифи в середньому піднялися на 20,1%. Проте підвищення торкнулося не всіх послуг.

