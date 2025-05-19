Коммуналка во время войны — почему и за какие услуги можно не платить в 2025

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги. Хотя есть исключения — в отдельных случаях начисления можно приостановить. Однако это касается не всех услуг.

О том, за какие услуги украинцы могут не платить и когда это разрешено, отмечается в 7 статье закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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За какие коммунальные услуги платить не обязательно

Если человек не находится в своем доме более 30 дней, он имеет право обратиться к поставщику услуг с заявлением о приостановлении начислений. Вместе с заявлением нужно предоставить документы, подтверждающие отсутствие. Это может быть:

подтверждение пересечения государственной границы,

документы о повреждении жилья из-за боевых действий;

справка ВПЛ или другой документ, свидетельствующий о временном непроживании.

Обратиться можно онлайн или отправить документы по почте. Однако, даже если человека нет дома, он обязан платить за отопление и за управление многоквартирным домом — эти платежи не отменяются.

Что делать, если уже возник долг

С начала полномасштабной войны до конца 2023 года действовал запрет на начисление штрафов и пени за просроченные платежи. Но с января 2024 года это правило отменили. Теперь пеня может составлять до 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более самой суммы долга.

Украинцы, которые имеют задолженность, могут воспользоваться возможностью реструктуризации — то есть погашать долг частями в течение срока до 5 лет.

Ранее мы писали, что в Украине определены конкретные категории граждан, которые относятся к социально уязвимым и имеют право на государственную поддержку. В частности, для них предусмотрены льготы в виде скидок или полного возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что за последний год стоимость коммунальных услуг в Украине заметно выросла. С апреля 2024-го по апрель 2025-го тарифы в среднем поднялись на 20,1%. Однако повышение коснулось не всех услуг.