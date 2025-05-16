Пільги для УБД на комуналку — чи збережуться знижки, якщо військовий зник безвісти

Посвідчення УБД в руці військового. Фото: УНІАН

Учасникам бойових дій в Україні надаються знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо військовослужбовця, якому вони призначені, визнали зниклим безвісти, пільги можна переоформити на членів його родини.

У Пенсійному фонді України пояснили, хто має на це право та які документи потрібні.

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Питання переоформлення пільг УБД регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб".

Документ передбачає можливість переоформлення виплат на члена сім’ї учасника бойових дій, якому призначено пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, якщо захисник визнаний зниклим безвісти за особливих обставин.

Хто з родичів УБД може переоформити пільги

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг, які отримував УБД, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї.

Це може бути:

чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Обов'язкова умова: особа, яка хоче переоформити пільги зниклого безвісти УБД, має фактично проживати у житловому приміщенні, за адресою якого надаються знижки на комуналку.

Для отримання виплат необхідно подати до Пенсійного фонду заяву довільної форми із зазначенням реквізитів банківського рахунка, а також витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Раніше ми писали про усі пільги та виплати, які належать учасникам бойових дій та їхнім родинам.

Також дізнавайтеся, за яких підстав УБД можуть позбавити статусу та всіх преференцій.