Льготы для УБД на коммуналку — сохранятся ли скидки, если военный пропал без вести

Удостоверение УБД в руке военного. Фото: УНИАН

Участникам боевых действий в Украине предоставляются скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если военнослужащего, которому они предназначены, признали пропавшим без вести, льготы можно переоформить на членов его семьи.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет на это право и какие документы нужны.

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Вопрос переоформления льгот УБД регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1420 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно использования выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц".

Документ предусматривает возможность переоформления выплат на члена семьи участника боевых действий, которому назначена льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, если защитник признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Кто из родственников УБД может переоформить льготы

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые получал УБД, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи.

Это может быть:

супруг или супруга;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Обязательное условие: лицо, которое хочет переоформить льготы пропавшего без вести УБД, должно фактически проживать в жилом помещении, по адресу которого предоставляются скидки на коммуналку.

Для получения выплат необходимо подать в Пенсионный фонд заявление произвольной формы с указанием реквизитов банковского счета, а также выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Ранее мы писали обо всех льготах и выплатах, которые положены участникам боевых действий и их семьям.

Также узнавайте, на каких основаниях УБД могут лишить статуса и всех преференций.