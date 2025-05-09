За яких умов УБД можуть позбавити статусу та пільг — три підстави

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії надають статус учасника бойових дій. Він дозволяє отримувати низку пільг, соціальних гарантій та інших преференцій від держави. Однак за деяких обставин захисника можуть позбавити цього статусу.

Новини.LIVE розповідають, у яких випадках учасник бойових дій втрачає свій статус.

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Питання надання та позбавлення військових статусу учасника бойових дій регулюється постановою №203 Кабінету міністрів України. Документ передбачає, що рішення про позбавлення статусу УБД приймають відповідні комісії, утворені в Міноборони, Національній гвардії, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС тощо.

У спірних ситуаціях питання передається на розгляд міжвідомчої комісії, яка утворюється Мінветеранів.

Підстави для позбавлення статусу УБД

Комісія може позбавити військовослужбовця статусу учасника бойових дій у трьох випадках:

Особа вчинила умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час виконання бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями. Виявлений факт подання неправдивої інформації про участь особи у виконанні бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями або подання недостовірних даних про особу. Військовослужбовець сам вирішив відмовитися від статусу УБД.

Підставами для позбавлення статусу УБД можуть бути вирок суду про вчинення злочину(який набрав законної сили), документи від військової частини (або державних органів), що підтверджують факт надання неправдивої інформації, або ж заява особи про позбавлення її статусу УБД відповідно.

Рішення про позбавлення військового статусу УБД приймається в місячний строк із дня надходження документів. Далі особі надсилають письмове повідомлення із зазначенням причин рішення про позбавлення статусу і роз’ясненням порядку його оскарження.

Після цього посвідчення УБД визнається недійсним або вилучається. Відповідно — така особа втрачає право на усі пільги та соціальні гарантії, які передбачені для учасників бойових дій.

Раніше ми писали про ще одну обставину, яка може стати причиною для позбавлення військовослужбовця статусу УБД.

Також дізнавайтеся про усі пільги та виплати, які належать учасникам бойових дій.