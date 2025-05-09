При каких условиях УБД могут лишить статуса и льгот — три основания

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащим, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России предоставляют статус участника боевых действий. Он позволяет получать ряд льгот, социальных гарантий и других преференций от государства. Однако при некоторых обстоятельствах защитника могут лишить этого статуса.

Новини.LIVE рассказывают, в каких случаях участник боевых действий теряет свой статус.

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Вопрос предоставления и лишения военных статуса участника боевых действий регулируется постановлением №203 Кабинета министров Украины. Документ предусматривает, что решение о лишении статуса УБД принимают соответствующие комиссии, образованные в Минобороны, Национальной гвардии, СБУ, Администрации Госпогранслужбы, ГСЧС и т.д.

В спорных ситуациях вопрос передается на рассмотрение межведомственной комиссии, которая образуется Минветеранов.

Основания для лишения статуса УБД

Комиссия может лишить военнослужащего статуса участника боевых действий в трех случаях:

Лицо совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время выполнения боевого (служебного) задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями. Выявлен факт представления ложной информации об участии лица в выполнении боевого (служебного) задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями или представление недостоверных данных о лице. Военнослужащий сам решил отказаться от статуса УБД.

Основаниями для лишения статуса УБД могут быть приговор суда о совершении преступления (вступивший в законную силу), документы от воинской части (или государственных органов), подтверждающие факт предоставления ложной информации, или же заявление лица о лишении его статуса УБД соответственно.

Решение о лишении военного статуса УБД принимается в месячный срок со дня поступления документов. Далее лицу направляется письменное уведомление с указанием причин решения о лишении статуса и разъяснением порядка его обжалования.

После этого удостоверение УБД признается недействительным или изымается. Соответственно — такое лицо теряет право на все льготы и социальные гарантии, предусмотренные для участников боевых действий.

Ранее мы писали о еще одном обстоятельстве, которое может стать причиной для лишения военнослужащего статуса УБД.

Также узнавайте обо всех льготах и выплатах, которые положены участникам боевых действий.