Украине не хватает запасов газа — чем это грозит

Человек зажигает газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на обещания правительства и руководства "Нафтогаза" о достаточных запасах энергоресурсов, Украине уже приходится массово закупать газ за рубежом. Только в феврале и марте было импортировано около 800 миллионов кубометров газа.

О том, успеет ли Украина подготовиться к новому отопительному сезону, в эфире Ранок.LIVE рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Почему Украине не хватает запасов газа

По словам эксперта, причина — просчеты на правительственном уровне. Прогнозы относительно потребности в газе оказались ошибочными. К тому же власть не учла возможные обстрелы газовой инфраструктуры, хотя угроза была очевидной еще после прекращения транзита российского газа через Украину.

Вдобавок, в хранилищах оказалось мало запасов. Правительственные заявления о том, что Украина обеспечивает себя собственной добычей и даже может поставлять газ в Европу, оказались популистскими.

Стоит отметить, что с начала 2025 года Украина импортировала уже 1,12 миллиарда кубометров газа — это почти в десять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сколько надо газа и почему это важно

Омельченко отмечает, что для того, чтобы страна нормально вошла в отопительный сезон 2025-2026 годов, необходимо закачать в подземные хранилища не менее 13 миллиардов кубометров газа. Для этого нужно ежедневно закачивать 25-30 миллионов кубов, но сейчас закачивают только до 15 миллионов. То есть мы отстаем и ежедневно теряем драгоценное время.

Правительство получило определенные кредиты, у "Нафтогаза" есть средства, но их может не хватить. Это означает, что проблему необходимо оперативно решать на государственном уровне — возможно, даже привлечь валютные резервы НБУ.

Существуют ли риски для украинцев

Если ситуация не изменится, украинцы могут столкнуться с дефицитом газа зимой. По словам эксперта, возможен срыв отопительного сезона, особенно в условиях активных боевых действий. Это означает, что во многих квартирах может быть недостаточно тепла.

Однако Владимир Омельченко предполагает, что смена руководства "Нафтогаза" дает надежду на более эффективное решение ситуации. Новый глава уже работал в "Укрнафте" и, возможно, сможет убедить правительство и президента в срочной необходимости активизировать закупки.

При этом цены на газ для населения не будут расти, пока идет война. Они остаются на нынешнем уровне, который позволяет "Укргаздобыче" и "Нафтогазу" покрывать расходы и даже наращивать добычу.

Ранее мы писали, что, несмотря на военное положение, граждане Украины обязаны оплачивать счета за коммуналку. Впрочем, существуют определенные исключения — в некоторых случаях начисления могут приостановить. Однако это не распространяется на весь перечень услуг.

Также мы рассказывали, что за последний год, с апреля 2024-го по апрель 2025-го, в стране наблюдалось существенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем они выросли на 20,1%. Однако не все коммунальные услуги претерпели изменения.