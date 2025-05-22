Борги українців за комуналку перевищили 200 млрд грн — експерт
Борги українців за комунальні послуги вже перевищили 200 мільярдів гривень. При цьому цю цифру не можна назвати критичною.
Про це повідомив експерт з енергетики Юрій Корольчук під час ефіру на Ранок.LIVE.
Експерт назвав суму боргів українців за комуналку
Він звернув увагу, що незважаючи на те, що тарифи на комуналку залишаються майже незмінними, українці продовжують накопичувати борги, особливо в прифронтових та тимчасово окупованих регіонах.
"Там борги суттєві, бо багато людей виїхали, залишивши непогашені рахунки. Їх не оплачували навіть, що, на жаль, є логічним", — пояснив Корольчук.
Експерт додав, що наразі ця сума не є критичною, враховуючи воєнні умови, але існує ймовірність, що після отримання повних даних з окупованих територій борги можуть ще більше зрости.
Нагадаємо, що у Києві ТОВ "Євро-Реконструкція" звернулося до суду з позовом проти місцевого жителя, який тривалий час ігнорував оплату за гаряче водопостачання та опалення. В результаті судового розгляду з нього вимагали повернути борг у розмірі 22 670,70 гривень.
А у Києві проблема несплати за комунальні послуги набирає все більшого масштабу. Загальна сума боргів столичних мешканців за опалення та гаряче водопостачання вже перевищила 7 мільярдів гривень.
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