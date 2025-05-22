Платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Борги українців за комунальні послуги вже перевищили 200 мільярдів гривень. При цьому цю цифру не можна назвати критичною.

Про це повідомив експерт з енергетики Юрій Корольчук під час ефіру на Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Експерт назвав суму боргів українців за комуналку

Він звернув увагу, що незважаючи на те, що тарифи на комуналку залишаються майже незмінними, українці продовжують накопичувати борги, особливо в прифронтових та тимчасово окупованих регіонах.

"Там борги суттєві, бо багато людей виїхали, залишивши непогашені рахунки. Їх не оплачували навіть, що, на жаль, є логічним", — пояснив Корольчук.

Експерт додав, що наразі ця сума не є критичною, враховуючи воєнні умови, але існує ймовірність, що після отримання повних даних з окупованих територій борги можуть ще більше зрости.

Нагадаємо, що у Києві ТОВ "Євро-Реконструкція" звернулося до суду з позовом проти місцевого жителя, який тривалий час ігнорував оплату за гаряче водопостачання та опалення. В результаті судового розгляду з нього вимагали повернути борг у розмірі 22 670,70 гривень.

А у Києві проблема несплати за комунальні послуги набирає все більшого масштабу. Загальна сума боргів столичних мешканців за опалення та гаряче водопостачання вже перевищила 7 мільярдів гривень.