Эксперт назвал сумму долгов украинцев за коммуналку

Платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Долги украинцев за коммунальные услуги уже превысили 200 миллиардов гривен. При этом эту цифру нельзя назвать критической.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Юрий Корольчук во время эфира на Ранок.LIVE.

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Он обратил внимание, что несмотря на то, что тарифы на коммуналку остаются почти неизменными, украинцы продолжают накапливать долги, особенно в прифронтовых и временно оккупированных регионах.

"Там долги существенные, потому что многие люди уехали, оставив непогашенные счета. Их не оплачивали даже, что, к сожалению, логично", — пояснил Корольчук.

Эксперт добавил, что сейчас эта сумма не является критической, учитывая военные условия, но существует вероятность, что после получения полных данных с оккупированных территорий долги могут еще больше возрасти.

Напомним, что в Киеве ООО "Евро-Реконструкция" обратилось в суд с иском против местного жителя, который длительное время игнорировал оплату за горячее водоснабжение и отопление. В результате судебного разбирательства с него потребовали вернуть долг в размере 22 670,70 гривен.

А в Киеве проблема неуплаты за коммунальные услуги набирает все больший масштаб. Общая сумма долгов столичных жителей за отопление и горячее водоснабжение уже превысила 7 миллиардов гривен.