Умови отримання субсидій спростять для деяких родин — хто у списку

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Оплата комуналки залишається суттєвим тягарем для багатьох українських родин, особливо для тих, у кого багато дітей. Щоб полегшити фінансову ситуацію таких сімей, Міністерство соціальної політики запропонувало зміни до порядку надання субсидій.

Проєкт відповідної урядової постанови вже оприлюднений для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Кому хочуть полегшити процес отримання субсидій

Комунальні витрати — це обов'язкова графа щомісячних витрат будь-якої української родини. І, як правило, чим більше членів нараховує сім'я, тим більші комунальні платіжки вона отримує. Саме тому пропонується полегшити процес отримання субсидій для:

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних родин, у яких виховується хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування;

багатодітних родин із трьома й більше дітьми, якщо хоча б одна дитина знаходиться під опікою чи піклуванням.

Що саме планують змінити

У таких випадках субсидію на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуть навіть за умови:

купівлі землі, житла, будматеріалів чи автомобіля;

наявності в дитини-сироти або дитини без батьків житла у власності;

якщо на банківському рахунку дитини є понад 100 тисяч гривень.

Крім того, планується оновити критерії щодо заборгованості за комунальні послуги. Новий ліміт — борг понад 3 місяці на суму, що не перевищує одну мінімальну зарплату на початок року.

У Мінсоцполітики наголошують, що субсидії — це важлива підтримка, яка дозволяє родинам уникати фінансових труднощів і зосередитися на вихованні дітей. А спрощення умов отримання допомоги стимулює створення нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Раніше ми писали, що в Україні деякі категорії громадян, зокрема багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, можуть користуватися пільгами на оплату комуналки.

Також ми розповідали, що субсидія для багатьох залишається важливою допомогою і після завершення опалювального сезону. Проте влітку її автоматично нараховують не всім, тож декому потрібно встигнути оновити документи, аби не втратити підтримку.