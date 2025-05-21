Субсидії на літній сезон — хто та чому не отримає виплати за перші два місяці

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох українців житлова субсидія — це вагома підтримка, яка залишається актуальною навіть після завершення опалювального сезону. Однак на літній період її автоматично призначають не всім, а отже частині населення потрібно поквапитись, аби не залишитись без підтримки.

Про те, кому обов'язково потрібно звернутися з новою заявою на призначення субсидії та що може трапитись, якщо цього вчасно не зробити, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як призначаються субсидії на літній період

Житлова субсидія — це державна допомога для людей, які не можуть самі оплатити житлово-комунальні послуги. Розмір субсидії залежить від доходів і майнового стану сім’ї. Субсидія покриває витрати на комунальні послуги та утримання багатоквартирного будинку. Її надають на два періоди:

опалювальний — з 1 жовтня до 30 квітня;

неопалювальний — з 1 травня до 30 вересня.

При цьому допомога за жовтень і квітень розраховується з урахуванням фактичних днів опалення — з 16 жовтня по 15 квітня. Тому квітневу субсидію, яку нараховують у травні, враховують оплату за 15 днів опалення.

Кому потрібно подати нову заяву на субсидію

З травня Пенсійний фонд починає розгляд заяв на субсидії на новий період — до 30 квітня 2026 року. Для більшості людей субсидію оформлять автоматично, якщо не змінився їхній майновий стан, склад сім’ї або немає боргів за комунальні послуги.

Але деяким категоріям отримувачів потрібно подати нові заяви та декларації про доходи. Це стосується:

тих, хто живе в орендованому житлі;

сімей з внутрішньо переміщеними особами;

сімей, у яких фактично менше мешканців, ніж за офіційною реєстрацією;

тих, хто просить субсидію на покупку скрапленого газу або твердого, рідкого пічного палива.

Зволікати цим категоріям громадян не варто. Якщо заяву подати протягом двох місяців від початку опалювального або неопалювального періоду, субсидію призначать з початку сезону, але не раніше дати, коли виникло право на допомогу.

Тобто, якщо Пенсійний фонд отримає необхідні документи пізніше встановленого терміну, виплати за перші два місяці літнього сезону буде втрачено.

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Також ми розповідали що субсидії залишаються важливим інструментом державної підтримки населення. Проте деякі громадяни ризикують втратити частину цієї допомоги на оплату комунальних послуг через недотримання передбачених законом правил.