Шокуючі тарифи — чому ціна електроенергії на ринку України найвища в ЄС

Лінії електропередач. Фото: Pexels

Ціни на електроенергію в Україні б’ють рекорди. Навесні, коли зазвичай тарифи знижуються, вони навпаки стрімко зросли.

Про те, скільки коштує електроенергія в Україні та Європі на початку травня, поділився економіст і фінансовий експерт Олексій Кущ.

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На початку травня ціна електроенергії на добовому ринку в Україні зросла до 113 євро за мегават-годину. Це найвищий показник серед усіх країн Європи.

Для порівняння, у Німеччині електроенергія коштувала 56 євро, у Франції — лише 15, а в Польщі, Румунії, Угорщині та Словаччині — приблизно 70–75 євро за мегават-годину.

Ціни на електроенергію в Європі. Фото: Facebook/Олексій Кущ

За словами експерта, така ситуація є незвичною для травня, коли зазвичай спостерігається надлишок електроенергії та зниження цін. Натомість цього року високі тарифи б’ють по економіці:

в країні посилюється інфляція;

зростає собівартість виробництва;

бізнес втрачає конкурентоспроможність.

Чи можуть ще більше зрости прайс-кепи

Кущ також додав, що 15 травня Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) провела обговорення щодо можливого перегляду граничних цін на електроенергію (так званих прайс-кепів). Поки що члени комісії не дійшли спільного рішення, але питання залишається відкритим — остаточне рішення ще може бути ухвалене.

Нагадаємо, що вперше про можливе підвищення граничних цін говорили ще в грудні 2024 року, однак тоді зміни не були затверджені.

Раніше ми писали, що в Україні з квітня 2024 по квітень 2025 року тарифи на комунальні послуги зросли в середньому на 20,1%, але подорожчало не все. Деякі послуги коштують, як і торік.

Також ми розповідали, що попри завершення опалювального сезону, окремі споживачі досі платять за тепло — через двоставковий тариф. Такий підхід мав би зменшити фінансове навантаження взимку, проте на практиці це не завжди ефективно.