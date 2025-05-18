Шокирующие тарифы — почему цена электроэнергии на рынке Украины самая высокая в ЕС

Линии электропередач. Фото: Pexels

Цены на электроэнергию в Украине бьют рекорды. Весной, когда обычно тарифы снижаются, они наоборот стремительно выросли.

О том, сколько стоит электроэнергия в Украине и Европе в начале мая, поделился экономист и финансовый эксперт Алексей Кущ.

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Сколько стоит мегаватт-час в мае

В начале мая цена электроэнергии на суточном рынке в Украине выросла до 113 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель среди всех стран Европы.

Для сравнения, в Германии электроэнергия стоила 56 евро, во Франции — всего 15, а в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии — примерно 70-75 евро за мегаватт-час.

Цены на электроэнергию в Европе. Фото: Facebook/Алексей Кущ

По словам эксперта, такая ситуация является необычной для мая, когда обычно наблюдается избыток электроэнергии и снижение цен. Зато в этом году высокие тарифы бьют по экономике:

в стране усиливается инфляция;

растет себестоимость производства;

бизнес теряет конкурентоспособность.

Могут ли еще больше вырасти прайс-кэпы

Кущ также добавил, что 15 мая Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) провела обсуждение относительно возможного пересмотра предельных цен на электроэнергию (так называемых прайс-кэпов). Пока что члены комиссии не пришли к общему решению, но вопрос остается открытым — окончательное решение еще может быть принято.

Напомним, что впервые о возможном повышении предельных цен говорили еще в декабре 2024 года, однако тогда изменения не были утверждены.

Раньше мы писали, что в Украине с апреля 2024 по апрель 2025 года тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 20,1%, но подорожало не все. Некоторые услуги стоят, как и в прошлом году.

Также мы рассказывали, что несмотря на завершение отопительного сезона, отдельные потребители до сих пор платят за тепло — через двухставочный тариф. Такой подход должен уменьшить финансовую нагрузку зимой, однако на практике это не всегда эффективно.