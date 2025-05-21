Субсидии на летний сезон — кто и почему не получит выплаты за первые два месяца

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для многих украинцев жилищная субсидия — это весомая поддержка, которая остается актуальной даже после завершения отопительного сезона. Однако на летний период ее автоматически назначают не всем, а значит части населения нужно поторопиться, чтобы не остаться без поддержки.

О том, кому обязательно нужно обратиться с новым заявлением на назначение субсидии и что может случиться, если этого вовремя не сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Как назначаются субсидии на летний период

Жилищная субсидия — это государственная помощь для людей, которые не могут сами оплатить жилищно-коммунальные услуги. Размер субсидии зависит от доходов и имущественного положения семьи. Субсидия покрывает расходы на коммунальные услуги и содержание многоквартирного дома. Ее предоставляют на два периода:

отопительный — с 1 октября до 30 апреля;

неотапливаемый — с 1 мая до 30 сентября.

При этом помощь за октябрь и апрель рассчитывается с учетом фактических дней отопления — с 16 октября по 15 апреля. Поэтому апрельскую субсидию, которую начисляют в мае, учитывают оплату за 15 дней отопления.

Кому нужно подать новое заявление на субсидию

С мая Пенсионный фонд начинает рассмотрение заявлений на субсидии на новый период — до 30 апреля 2026 года. Для большинства людей субсидию оформят автоматически, если не изменилось их имущественное положение, состав семьи или нет долгов за коммунальные услуги.

Но некоторым категориям получателей нужно подать новые заявления и декларации о доходах. Это касается:

тех, кто живет в арендованном жилье;

семей с внутренне перемещенными лицами;

семей, в которых фактически меньше жильцов, чем по официальной регистрации;

тех, кто просит субсидию на покупку сжиженного газа или твердого, жидкого печного топлива.

Медлить этим категориям граждан не стоит. Если заявление подать в течение двух месяцев от начала отопительного или неотопительного периода, субсидию назначат с начала сезона, но не ранее даты, когда возникло право на помощь.

То есть, если Пенсионный фонд получит необходимые документы позже установленного срока, выплаты за первые два месяца летнего сезона будут потеряны.

Ранее мы писали, что стоимость электроэнергии в Украине достигла рекордных показателей. Вместо традиционного весеннего снижения тарифов, цены внезапно пошли вверх.

Также мы рассказывали что субсидии остаются важным инструментом государственной поддержки населения. Однако некоторые граждане рискуют потерять часть этой помощи на оплату коммунальных услуг из-за несоблюдения предусмотренных законом правил.