Комунальні пільги — як багатодітній родині отримати 50% знижки

Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні окремі соціальні групи населення мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується багатодітних родин, які виховують трьох і більше дітей.

Як багатодітній сім'ї отримати пільги на житлово-комунальні послуги, нагадали в Міністерстві соціальної політики України.

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Які комунальні пільги можна отримати

Комунальні пільги може отримати багатодітна родина, в якій середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні 6 місяців не перевищує розмір доходу, який дає право на отримання цих пільг (податкова соціальна пільга у 2025 році — це 4 240 грн).

Таким сім'ям належить 50% знижки на:

оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

комунальні послуги (газопостачання, електропостачання, водопостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб (у межах норм, визначених законодавством);

вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (у разі, якщо будинок не має центрального, газового та електроопалення).

Якщо багатодітна родина вперше отримала відповідне посвідчення, для отримання знижки необхідно, щоб дані були внесені в Реєстр осіб, які мають право на пільги.

Як оформити пільгу та які документи потрібні

Щоб користуватися 50-відсотковою знижкою на вищеперелічені послуги, багатодітна родина має звернутися з відповідною заявою до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Якщо оформляється пільга на придбання твердого палива і скрапленого газу, знадобиться також довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Подати документи можна одним з таких способів:

Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд". Особисто — у сервісному центрі ПФУ, органі соціального захисту населення або центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі). Електронним листом — на адресу органу Пенсійного фонду.

Багатодітним сім'ям, які проживають не за адресою реєстрації, необхідно також додати документ, що підтверджує фактичне місце проживання. Це може бути, наприклад, довідка про статус ВПО або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства чи фактичного місця проживання.

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