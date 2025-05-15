Коммунальные льготы — как многодетной семье получить 50% скидки

Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине отдельные социальные группы населения имеют право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности это касается многодетных семей, воспитывающих трех и более детей.

Как многодетной семье получить льготы на жилищно-коммунальные услуги, напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

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Какие коммунальные льготы можно получить

Коммунальные льготы может получить многодетная семья, в которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот (налоговая социальная льгота в 2025 году — это 4 240 грн).

Таким семьям полагается 50% скидки на:

оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

коммунальные услуги (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм, определенных законодательством);

стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (в случае, если дом не имеет центрального, газового и электроотопления).

Если многодетная семья впервые получила соответствующее удостоверение, для получения скидки необходимо, чтобы данные были внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как оформить льготу и какие документы нужны

Чтобы пользоваться 50-процентной скидкой на вышеперечисленные услуги, многодетная семья должна обратиться с соответствующим заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Если оформляется льгота на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, понадобится также справка о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Подать документы можно одним из следующих способов:

Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Лично — в сервисном центре ПФУ, органе социальной защиты населения или центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Электронным письмом — на адрес органа Пенсионного фонда.

Многодетным семьям, проживающим не по адресу регистрации, необходимо также приложить документ, подтверждающий фактическое место жительства. Это может быть, например, справка о статусе ВПЛ или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства.

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