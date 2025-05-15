Коммунальные льготы — как многодетной семье получить 50% скидки

Льготы для многодетных семей — как получить скидку на коммуналку
В Украине отдельные социальные группы населения имеют право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности это касается многодетных семей, воспитывающих трех и более детей.
Как многодетной семье получить льготы на жилищно-коммунальные услуги, напомнили в Министерстве социальной политики Украины.
Какие коммунальные льготы можно получить
Коммунальные льготы может получить многодетная семья, в которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот (налоговая социальная льгота в 2025 году — это 4 240 грн).
Таким семьям полагается 50% скидки на:
- оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
- коммунальные услуги (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм, определенных законодательством);
- стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (в случае, если дом не имеет центрального, газового и электроотопления).
Если многодетная семья впервые получила соответствующее удостоверение, для получения скидки необходимо, чтобы данные были внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Как оформить льготу и какие документы нужны
Чтобы пользоваться 50-процентной скидкой на вышеперечисленные услуги, многодетная семья должна обратиться с соответствующим заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Если оформляется льгота на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, понадобится также справка о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.
Подать документы можно одним из следующих способов:
- Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
- Лично — в сервисном центре ПФУ, органе социальной защиты населения или центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Электронным письмом — на адрес органа Пенсионного фонда.
Многодетным семьям, проживающим не по адресу регистрации, необходимо также приложить документ, подтверждающий фактическое место жительства. Это может быть, например, справка о статусе ВПЛ или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства.
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