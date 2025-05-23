Условия получения субсидий упростят для некоторых семей — кто в списке

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Оплата коммуналки остается существенным бременем для многих украинских семей, особенно для тех, у кого много детей. Чтобы облегчить финансовую ситуацию таких семей, Министерство социальной политики предложило изменения в порядок предоставления субсидий.

Проект соответствующего правительственного постановления уже обнародован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Кому хотят облегчить процесс получения субсидий

Коммунальные расходы — это обязательная графа ежемесячных расходов любой украинской семьи. И, как правило, чем больше членов насчитывает семья, тем больше коммунальные платежки она получает. Именно поэтому предлагается облегчить процесс получения субсидий для:

детских домов семейного типа;

приемных семей, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки;

многодетных семей с тремя и более детьми, если хотя бы один ребенок находится под опекой или попечительством.

Что именно планируют изменить

В таких случаях субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставлять даже при условии:

покупки земли, жилья, стройматериалов или автомобиля;

наличия у ребенка-сироты или ребенка без родителей жилья в собственности;

если на банковском счете ребенка есть более 100 тысяч гривен.

Кроме того, планируется обновить критерии по задолженности за коммунальные услуги. Новый лимит — долг более 3 месяцев на сумму, не превышающую одну минимальную зарплату на начало года.

В Минсоцполитики отмечают, что субсидии — это важная поддержка, которая позволяет семьям избегать финансовых трудностей и сосредоточиться на воспитании детей. А упрощение условий получения помощи стимулирует создание новых приемных семей и детских домов семейного типа.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые категории граждан, в частности многодетные семьи с тремя и более детьми, могут пользоваться льготами на оплату коммуналки.

Также мы рассказывали, что субсидия для многих остается важной помощью и после завершения отопительного сезона. Однако летом ее автоматически начисляют не всем, поэтому некоторым нужно успеть обновить документы, чтобы не потерять поддержку.