Електроенергія, газ та вода — якими будуть тарифи для українців в червні

Монети на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 червня 2025 року українцям не варто очікувати масштабних змін комунальних тарифів. Ціни на газ та електроенергію залишаться на попередньому рівні, а субсидії у більшості випадків продовжать автоматично.

Про те, скільки платитимуть українці за комунальні послуги з червня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме газ в червні

У червні тарифи на житлово-комунальні послуги для населення залишаються стабільними. Чинний мораторій на підвищення вартості теплопостачання, гарячої води та газу, який уряд запровадив на період воєнного стану, надалі продовжить діяти.

Ціни на природний газ для споживачів, які обслуговуються НАК "Нафтогаз", утримуються на позначці 7,96 грн за кубометр. Компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований" до кінця квітня 2026 року, що забезпечує цінову стабільність. Інші постачальники пропонують тарифи для населення в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Чи зросте вартість електроенергії в червні

З початку повномасштабної війни вартість електроенергії переглядалася двічі — обидва рази з 1 червня. У 2023 році тариф зріс із 1,68 грн до 2,64 грн/кВт-год, а у 2024 — з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. Проте наразі Кабмін не планує нових змін.

Чинна фіксована ціна на електроенергію для побутових користувачів залишатиметься на рівні 4,32 грн за кіловат-годину до 31 жовтня 2025 року. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) також не зміниться — він і далі становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Тарифи на холодну воду та каналізацію

У великих містах тарифи на водопостачання та водовідведення залишаються незмінними, адже вони встановлюються та затверджуються НКРЕКП. Водночас у менших населених пунктах розцінки можуть відрізнятись — їх встановлює місцева влада.

Раніше ми писали, що в Україні спостерігається значне подорожчання комунальних послуг. Упродовж року — з квітня 2024-го по квітень 2025-го — середній рівень зростання тарифів досягнув 20,1%.

Також ми розповідали, що сплата за комуналку залишається серйозним фінансовим викликом для багатьох домогосподарств, особливо для сімей із кількома дітьми. З метою підтримки таких родин Міністерство соціальної політики ініціювало оновлення правил призначення субсидій.