Электроэнергия, газ и вода — какими будут тарифы для украинцев в июне

Монеты на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июня 2025 года украинцам не стоит ожидать масштабных изменений коммунальных тарифов. Цены на газ и электроэнергию останутся на прежнем уровне, а субсидии в большинстве случаев продлят автоматически.

О том, сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги с июня, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько будет стоить газ в июне

В июне тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения остаются стабильными. Действующий мораторий на повышение стоимости теплоснабжения, горячей воды и газа, который правительство ввело на период военного положения, в дальнейшем продолжит действовать.

Цены на природный газ для потребителей, которые обслуживаются НАК "Нафтогаз", удерживаются на отметке 7,96 грн за кубометр. Компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до конца апреля 2026 года, что обеспечивает ценовую стабильность. Другие поставщики предлагают тарифы для населения в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Вырастет ли стоимость электроэнергии в июне

С начала полномасштабной войны стоимость электроэнергии пересматривалась дважды — оба раза с 1 июня. В 2023 году тариф вырос с 1,68 грн до 2,64 грн/кВт-ч, а в 2024 — с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч. Однако пока Кабмин не планирует новых изменений.

Действующая фиксированная цена на электроэнергию для бытовых пользователей будет оставаться на уровне 4,32 грн за киловатт-час до 31 октября 2025 года. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) также не изменится — он и дальше будет составлять 2,16 грн/кВт-час.

Тарифы на холодную воду и канализацию

В крупных городах тарифы на водоснабжение и водоотведение остаются неизменными, ведь они устанавливаются и утверждаются НКРЭКУ. В то же время в меньших населенных пунктах расценки могут отличаться — их устанавливает местная власть.

Ранее мы писали, что в Украине наблюдается значительное подорожание коммунальных услуг. В течение года — с апреля 2024-го по апрель 2025-го — средний уровень роста тарифов достиг 20,1%.

Также мы рассказывали, что оплата за коммуналку остается серьезным финансовым вызовом для многих домохозяйств, особенно для семей с несколькими детьми. С целью поддержки таких семей Министерство социальной политики инициировало обновление правил назначения субсидий.