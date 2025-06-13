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Пільги на комуналку для УБД – скільки треба платити за світло

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 11:10
Комунальні пільги для УБД — скільки треба платити за світло влітку 2025 року
Платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які пільги передбачені для УБД Як УБД оформити знижку на комуналку

В Україні військовим, які мають статус учасника бойових дій, на законодавчому рівні передбачена низка пільг. Зокрема це знижка на оплату комунальних послуг — газ, квартплата, електроенергія тощо.

Новини.LIVE пояснюють, скільки УБД має платити за світло.

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Які пільги передбачені для УБД 

У 2025 році для учасників бойових дій діють такі знижки:

  • 75%  — на комунальні послуги;
  • 75%  — на квартплату;
  • 75% — на паливо, якщо в будинку немає центрального опалення.

Площа житла, на яку діє знижка, не має перевищувати норми 21 кв. м на кожну особу, яка в ньому постійно проживає, і ще 10.5 кв. м додатково.

Таким чином, військовослужбовці зі статусом УБД мають платити 25% від загальної вартості електроенергії.

В Україні вартість електроенергії для населення у червні становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Тож зі знижкою 75%, яка належить УБД, тариф становитиме 1,08 грн. Відповідно за кожні використані 100 кіловатів треба платити 108 грн.

Як УБД оформити знижку на комуналку

Для отримання пільг необхідно звернутися до ЦНАПу або відділення Пенсійного фонду України, надавши пакет документів, який включає заяву та копії:

  • паспорту;
  • ідентифікаційного коду;
  • посвідчення УБД.

Якщо заяву подає хтось із сім'ї військовослужбовця, то потрібно додати документ із підтвердженням родинного зв'язку. ПФУ має розглянути звернення протягом 10 днів.

Раніше ми писали, що держава оплатить навчання дітям УБД та пояснювали, як скористатися допомогою. 

Також дізнавайтеся про знижки, які діють для УБД у червні. 

тарифи комунальні послуги електроенергія пільги УБД
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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