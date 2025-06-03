Як учаснику бойових дій отримати квартиру у 2025 році — пільги та програми

Ключі. Фото: Freepik

Після завершення активної фази служби перед багатьма військовими постає питання: як реалізувати законне право на житло. У 2025 році в Україні діє кілька механізмів, що дозволяють учасникам бойових дій (УБД) отримати квартиру або іншу нерухомість.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні можливості, умови та практичні кроки для отримання УБД квартири у 2025 році.

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Пільгова іпотека за програмою "єОселя"

Програма "єОселя" — це один із найпопулярніших інструментів для забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів. Вона дозволяє оформити іпотеку за зниженими ставками, що робить купівлю житла доступнішою.

Умови програми "єОселя":

Пільгова ставка: 3% річних для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та силовиків, 7% — для УБД та ветеранів без власного житла чи з потребою у більшій площі.

Термін кредиту: до 20 років.

Вік позичальника: від 18 до 70 років (на момент погашення кредиту).

Початковий внесок: щонайменше 20% від вартості житла.

Вимоги: громадянство України, офіційне працевлаштування, сплата податків, відсутність санкцій, неучасть в інших житлових програмах, відсутність житла або його розташування на окупованих територіях.

Як оформити:

Зверніться до одного з банків-партнерів програми (наприклад, Ощадбанк, ПриватБанк). Підготуйте документи: паспорт, ІПН, посвідчення УБД, довідку про доходи. Оберіть житло на первинному чи вторинному ринку. Подайте заявку на іпотеку та дочекайтеся схвалення. Укладіть договір із продавцем та банком. Фіксована низька ставка та гнучкі умови роблять програму доступною для багатьох військових.

Компенсація на придбання житла

Держава виділила у 2025 році 5,75 млрд гривень на компенсацію вартості житла для ветеранів війни. Ця програма орієнтована на осіб з особливими потребами та сім’ї загиблих захисників.

Хто може отримати:

Особи з інвалідністю I та II групи: учасники АТО/ООС, війни з Росією, бойових дій за кордоном, Революції Гідності.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО): УБД або особи з інвалідністю III групи (до 1 червня 2018 року).

Родини загиблих: члени сімей захисників, які загинули, зникли безвісти чи померли внаслідок бойових дій.

Умови компенсації:

Житло обирається самостійно на первинному чи вторинному ринку (зданому в експлуатацію).

Нерухомість не може бути на окупованих територіях чи в зоні розмежування.

Кошти потрібно використати протягом року, інакше вони повертаються до бюджету.

Банк контролює цільове використання компенсації.

Для оформлення зверніться до місцевого органу соціального захисту з посвідченням УБД або іншими документами, що підтверджують право на пільгу. Потім подайте заяву на компенсацію та отримайте підтвердження. Після оберіть житло, укладіть договір із продавцем, отримайте кошти на спеціальний рахунок у банку.

Юрист Віталій Жадобін рекомендує регулярно перевіряти оновлення умов програми на сайті Міністерства у справах ветеранів, оскільки обсяг фінансування може змінюватися.

Отримання земельної ділянки

Земельна ділянка — ще одна можливість для учасників бойових дій, які планують побудувати власний будинок. Для отримання потрібен стаж служби щонайменше 17 років. Ділянка надається для будівництва житлового будинку у межах населеного пункту, де ветеран планує проживати.

Як отримати:

Подайте заяву до місцевої ради чи органу Держгеокадастру.

Надайте посвідчення УБД, документи про вислугу та паспорт.

Дочекайтеся рішення про виділення ділянки (процес може тривати кілька місяців).

Оформіть право власності на землю.

Місцеві органи самоврядування зобов’язані сприяти, але в деяких регіонах можуть виникати затримки через бюрократію.

Державні кредити для захисників

Військовослужбовці з вислугою 20 років можуть отримати державний кредит на купівлю чи будівництво житла. Кредит надається лише раз терміном до 20 років. Компенсація першого внеску становить до 50% при укладенні першого контракту, додаткова компенсація після двох років служби.

Як оформити:

Зверніться до органу, відповідального за видачу кредитів (залежить від регіону).

Надайте документи: посвідчення УБД, довідку про вислугу, паспорт, ІПН.

Оберіть житло або подайте план будівництва.

Отримайте схвалення та укладіть кредитний договір.

Що ще варто знати українцям

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, користуються численними пільгами, що охоплюють оплату комунальних послуг, проїзд у громадському транспорті та можливості для навчання. Проте важливо пам'ятати, що за певних обставин цей статус може бути анульований, що призведе до втрати всіх пов'язаних із ним соціальних гарантій.

Також держава надає значну підтримку дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Це включає низку соціальних гарантій, покликаних забезпечити їхній всебічний розвиток. Зокрема, передбачені пільги на навчання, що відкриває доступ до якісної освіти, а також можливості для оздоровлення та відпочинку.