Пільги для УБД — як не втратити знижку на комуналку

Гроші та квитанції на комуналку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які мають статус учасників бойових дій, користуються певними пільгами та преференціями від держави, в тому числі знижками на комунальні послуги. У разі зміни деяких відомостей, пільговики зобов'язані повідомити про це Пенсійний фонд України.

Про обставини, які впливають на надання пільг, розповіли фахівці "Гончаренко центру".

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Про що треба повідомляти ПФУ

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування інформації, включеної до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), пільговик, зокрема УБД, має повідомити про це орган Пенсійного фонду України. Це необхідно зробити протягом 30 днів.

Так, наприклад, якщо кількість членів родини, на яких поширюються пільги, зменшилась (розлучення або діти стали повнолітніми тощо), пільговик зобов’язаний про це повідомити ПФУ.

Також це треба зробити, якщо йдеться про зміну паспорта та посвідчення учасника бойових дій.

При неповідомленні ПФУ про зміни, надміру виплачені суми будуть стягуватись назад, а в разі відмови — в судовому порядку.

Кому належать пільги та в яких розмірах

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільги на оплату комунальних послуг передбачені для таких категорій:

Учасники бойових дій — 75%. Особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України — 50%. Учасники війни — 50%.

Пільги надаються незалежно від форми власності та виду житла на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг у межах соціальних норм.

Як оформити пільги на комуналку

Після отримання посвідчення, яке надає право на користування пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України й подати такі заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

До заяви треба додати копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та документа, що підтверджує право на пільги.

Якщо сам пільговик не може звернутись щодо оформлення пільги через те, що перебуває на службі, це можуть зробити члени його родини, пред’явивши нотаріально завірену довіреність.

Раніше ми писали, на які пільги УБД можуть розрахувати у червні 2025 року.

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