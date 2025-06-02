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Льготы на коммуналку УБД — когда можно потерять скидку

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Дата публикации 2 июня 2025 14:35
Льготы для УБД - как не потерять скидку на коммуналку
Деньги и квитанции на коммуналку в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане Украины, которые имеют статус участников боевых действий, пользуются определенными льготами и преференциями от государства, в том числе скидками на коммунальные услуги. В случае изменения некоторых сведений, льготники обязаны сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.

Об обстоятельствах, которые влияют на предоставление льгот, рассказали специалисты "Гончаренко центра".

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О чем надо сообщать ПФУ

В случае изменения каких-либо сведений, требующих корректировки информации, включенной в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), льготник, в частности УБД, должен сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Это необходимо сделать в течение 30 дней.

Так, например, если количество членов семьи, на которых распространяются льготы, уменьшилось (развод или дети стали совершеннолетними и т.д.), льготник обязан об этом сообщить ПФУ.

Также это надо сделать, если речь идет об изменении паспорта и удостоверения участника боевых действий.

При не уведомлении ПФУ об изменениях, излишне выплаченные суммы будут взиматься обратно, а в случае отказа — в судебном порядке.

Кому положены льготы и в каких размерах

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для следующих категорий:

  1. Участники боевых действий — 75%.
  2. Лица с инвалидностью вследствие войны — 100%.
  3. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины — 50%.
  4. Участники войны — 50%.

Льготы предоставляются независимо от формы собственности и вида жилья на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг в пределах социальных норм.

Как оформить льготы на коммуналку

После получения удостоверения, которое дает право на пользование льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать следующие заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
  • о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

К заявлению надо приложить копию паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и документа, подтверждающего право на льготы.

Если сам льготник не может обратиться по оформлению льготы из-за того, что находится на службе, это могут сделать члены его семьи, предъявив нотариально заверенную доверенность.

Ранее мы писали, на какие льготы УБД могут рассчитывать в июне 2025 года.

Также узнавайте, сохранится ли скидка на коммунальные услуги, если УБД пропал без вести.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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