Льготы для УБД - как не потерять скидку на коммуналку

Льготы на коммуналку УБД — когда можно потерять скидку
Граждане Украины, которые имеют статус участников боевых действий, пользуются определенными льготами и преференциями от государства, в том числе скидками на коммунальные услуги. В случае изменения некоторых сведений, льготники обязаны сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.
Об обстоятельствах, которые влияют на предоставление льгот, рассказали специалисты "Гончаренко центра".
О чем надо сообщать ПФУ
В случае изменения каких-либо сведений, требующих корректировки информации, включенной в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), льготник, в частности УБД, должен сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Это необходимо сделать в течение 30 дней.
Так, например, если количество членов семьи, на которых распространяются льготы, уменьшилось (развод или дети стали совершеннолетними и т.д.), льготник обязан об этом сообщить ПФУ.
Также это надо сделать, если речь идет об изменении паспорта и удостоверения участника боевых действий.
При не уведомлении ПФУ об изменениях, излишне выплаченные суммы будут взиматься обратно, а в случае отказа — в судебном порядке.
Кому положены льготы и в каких размерах
В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для следующих категорий:
- Участники боевых действий — 75%.
- Лица с инвалидностью вследствие войны — 100%.
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины — 50%.
- Участники войны — 50%.
Льготы предоставляются независимо от формы собственности и вида жилья на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг в пределах социальных норм.
Как оформить льготы на коммуналку
После получения удостоверения, которое дает право на пользование льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать следующие заявления:
- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
- о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
К заявлению надо приложить копию паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и документа, подтверждающего право на льготы.
Если сам льготник не может обратиться по оформлению льготы из-за того, что находится на службе, это могут сделать члены его семьи, предъявив нотариально заверенную доверенность.
Ранее мы писали, на какие льготы УБД могут рассчитывать в июне 2025 года.
Также узнавайте, сохранится ли скидка на коммунальные услуги, если УБД пропал без вести.
Читайте Новини.LIVE!