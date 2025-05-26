Пільги для УБД — за яких обставин можна втратити соціальні гарантії

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям зі статусом учасників бойових дій належить низка преференцій, як от пільги на комуналку, проїзд, навчання тощо. Однак за певних умов захисника можуть позбавити цього статусу й разом з ним і соціальних гарантій.

Новини.LIVE розповідають, за яких обставин учасника бойових дій позбавляють статусу.

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Умови надання та позбавлення військових статусу учасника бойових дій викладені у постанові №203 Кабінету міністрів України. Згідно з документом, рішення про позбавлення статусу УБД приймають спеціальні комісії, утворені в таких відомствах:

Міноборони;

Національна гвардія України;

СБУ;

Адміністрація Держприкордонслужби;

ДСНС тощо.

Якщо ситуація з позбавленням захисника статусу УБД спірна, справа передається на розгляд міжвідомчої комісії Мінветеранів.

Кого можуть позбавити статусу УБД

Статус учасника бойових дій, а разом з ним і усі преференції, може втратити військовослужбовець, який:

вчинив умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;

надав неправдиву інформацію про участь у виконанні бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями або неправдиві дані про себе;

самостійно вирішив відмовитися від статусу УБД.

Однак для позбавлення статусу УБД обов'язково має бути чинний вирок суду про вчинення злочину, або ж (у другому випадку) документи від військової частини, що підтверджують факт надання неправдивої інформації.

Якщо ж захисник сам вирішив відмовитися від статусу, має бути від нього відповідна заява.

Комісія приймає рішення про позбавлення військовослужбовця статусу УБД протягом місяця, далі відповідне посвідчення захисника визнається недійсним та вилучається. З цього моменту особа втрачає право на усі соціальні гарантії, гарантовані УБД.

Раніше ми пояснювали, чи збережуться пільги на комунальні послуги, якщо УБД зник безвісти.

Також дізнавайтеся, які соціальні гарантії належать дітям учасників бойових дій.