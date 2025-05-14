Статус УБД — чи можуть отримати іноземці та які пільги він передбачає

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони держави та захисту безпеки населення у зв’язку з військовою агресією Росії, можуть отримати статус учасника бойових дій. Іноземці та особи без громадянства також мають таке право.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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У відомстві нагадали, що отримання статусу УБД регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Зокрема Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Водночас до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" проходять військову службу у Збройних силах України.

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України", — пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський.

Які пільги та виплати передбачає статус УБД

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а також членам їхніх родин загалом належить понад два десятки пільг. Зокрема, це такі:

Медичні. УБД можуть розраховувати на безплатні ліки за рецептами та санаторно-курортне лікування (або його компенсацію), пріоритетне обслуговування в лікарнях та аптеках, першочергове безоплатне зубопротезування, щорічні медичні обстеження тощо. Комунальні. Статус передбачає 75% знижки на квартплату, воду, електрику, газ та паливо (для будинків без центрального опалення). Транспортні. Захисникам, які брали участь у бойових діях, гарантований безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі), 50% знижки на проїзд міжміським транспортом один раз на рік або один раз на два роки без оплати.

Крім того, УБД можуть отримати низку податкових, освітніх та житлових пільг.

Раніше ми писали детально про усі соціальні гарантії та виплати, які належать учасникам бойових дій.

Також дізнавайтеся, на яких підставах захисника можуть позбавити статусу УБД.