Статус УБД — могут ли получить иностранцы и какие льготы он предусматривает

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны государства и защиты безопасности населения в связи с военной агрессией России, могут получить статус участника боевых действий. Иностранцы и лица без гражданства также имеют такое право.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В ведомстве напомнили, что получение статуса УБД регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

В частности Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает, что участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

В то же время к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

"Учитывая указанное выше, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины", — пояснил директор Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский.

Какие льготы и выплаты предусматривает статус УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим со статусом участника боевых действий, а также членам их семей в целом полагается более двух десятков льгот. В частности, это следующие:

Медицинские. УБД могут рассчитывать на бесплатные лекарства по рецептам и санаторно-курортное лечение (или его компенсацию), приоритетное обслуживание в больницах и аптеках, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодные медицинские обследования и т. п. Коммунальные. Статус предусматривает 75% скидки на квартплату, воду, электричество, газ и топливо (для домов без центрального отопления). Транспортные. Защитникам, которые принимали участие в боевых действиях, гарантирован бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси), 50% скидки на проезд междугородним транспортом один раз в год или один раз в два года без оплаты.

Кроме того, УБД могут получить ряд налоговых, образовательных и жилищных льгот.

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