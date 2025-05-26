Льготы для УБД — при каких обстоятельствах можно потерять социальные гарантии

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащим со статусом участников боевых действий полагается ряд преференций, таких как льготы на коммуналку, проезд, обучение и тому подобное. Однако при определенных условиях защитника могут лишить этого статуса и вместе с ним и социальных гарантий.

Новини.LIVE рассказывают, при каких обстоятельствах участника боевых действий лишают статуса.

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Условия предоставления и лишения военных статуса участника боевых действий изложены в постановлении №203 Кабинета министров Украины. Согласно документу, решение о лишении статуса УБД принимают специальные комиссии, образованные в таких ведомствах:

Минобороны;

Национальная гвардия Украины;

СБУ;

Администрация Госпогранслужбы;

ГСЧС и тому подобное.

Если ситуация с лишением защитника статуса УБД спорная, дело передается на рассмотрение межведомственной комиссии Минветеранов.

Кого могут лишить статуса УБД

Статус участника боевых действий, а вместе с ним и все преференции, может потерять военнослужащий, который:

совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время выполнения боевого задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями;

предоставил ложную информацию об участии в выполнении боевого (служебного) задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями или ложные данные о себе;

самостоятельно решил отказаться от статуса УБД.

Однако для лишения статуса УБД обязательно должен быть действующий приговор суда о совершении преступления, или же (во втором случае) документы от воинской части, подтверждающие факт предоставления ложной информации.

Если же защитник сам решил отказаться от статуса, должно быть от него соответствующее заявление.

Комиссия принимает решение о лишении военнослужащего статуса УБД в течение месяца, далее соответствующее удостоверение защитника признается недействительным и изымается. С этого момента лицо теряет право на все социальные гарантии, гарантированные УБД.

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