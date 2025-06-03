Как участнику боевых действий получить квартиру в 2025 году — льготы и программы

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После завершения активной фазы службы перед многими военными встает вопрос: как реализовать законное право на жилье. В 2025 году в Украине действует несколько механизмов, позволяющих участникам боевых действий (УБД) получить квартиру или другую недвижимость.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных возможностях, условиях и практических шагах для получения УБД квартиры в 2025 году.

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Льготная ипотека по программе "єОселя"

Программа "єОселя" — это один из самых популярных инструментов для обеспечения жильем военнослужащих и ветеранов. Она позволяет оформить ипотеку по сниженным ставкам, что делает покупку жилья доступной.

Условия программы "єОселя":

Льготная ставка: 3% годовых для военнослужащих ВСУ по контракту и силовиков, 7% — для УБД и ветеранов без собственного жилья или с потребностью в большей площади.

Срок кредита: до 20 лет.

Возраст заемщика: от 18 до 70 лет (на момент погашения кредита).

Первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости жилья.

Требования: гражданство Украины, официальное трудоустройство, уплата налогов, отсутствие санкций, неучастие в других жилищных программах, отсутствие жилья или его расположение на оккупированных территориях.

Как оформить:

Обратитесь в один из банков-партнеров программы (например, Ощадбанк, ПриватБанк). Подготовьте документы: паспорт, ИНН, удостоверение УБД, справку о доходах. Выберите жилье на первичном или вторичном рынке. Подайте заявку на ипотеку и дождитесь одобрения. Заключите договор с продавцом и банком. Фиксированная низкая ставка и гибкие условия делают программу доступной для многих военных.

Компенсация на приобретение жилья

Государство выделило в 2025 году 5,75 млрд гривен на компенсацию стоимости жилья для ветеранов войны. Эта программа ориентирована на лиц с особыми потребностями и семьи погибших защитников.

Кто может получить:

Лица с инвалидностью I и II группы: участники АТО/ООС, войны с Россией, боевых действий за рубежом, Революции Достоинства.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ): УБД или лица с инвалидностью III группы (до 1 июня 2018 года).

Семьи погибших: члены семей защитников, погибших, пропавших без вести или умерших в результате боевых действий.

Условия компенсации:

Жилье выбирается самостоятельно на первичном или вторичном рынке (сданном в эксплуатацию).

Недвижимость не может быть на оккупированных территориях или в зоне разграничения.

Средства нужно использовать в течение года, иначе они возвращаются в бюджет.

Банк контролирует целевое использование компенсации.

Для оформления обратитесь в местный орган социальной защиты с удостоверением УБД или другими документами, подтверждающими право на льготу. Затем подайте заявление на компенсацию и получите подтверждение. После выберите жилье, заключите договор с продавцом, получите средства на специальный счет в банке.

Юрист Виталий Жадобин рекомендует регулярно проверять обновление условий программы на сайте Министерства по делам ветеранов, поскольку объем финансирования может меняться.

Получение земельного участка

Земельный участок — еще одна возможность для участников боевых действий, которые планируют построить собственный дом. Для получения нужен стаж службы не менее 17 лет. Участок предоставляется для строительства жилого дома в пределах населенного пункта, где ветеран планирует проживать.

Как получить:

Подайте заявление в местный совет или орган Госгеокадастра.

Предоставьте удостоверение УБД, документы о выслуге и паспорт.

Дождитесь решения о выделении участка (процесс может длиться несколько месяцев).

Оформите право собственности на землю.

Местные органы самоуправления обязаны содействовать, но в некоторых регионах могут возникать задержки из-за бюрократии.

Государственные кредиты для защитников

Военнослужащие с выслугой 20 лет могут получить государственный кредит на покупку или строительство жилья. Кредит предоставляется только раз сроком до 20 лет. Компенсация первого взноса составляет до 50% при заключении первого контракта, дополнительная компенсация после двух лет службы.

Как оформить:

Обратитесь в орган, ответственный за выдачу кредитов (зависит от региона).

Предоставьте документы: удостоверение УБД, справку о выслуге, паспорт, ИНН.

Выберите жилье или подайте план строительства.

Получите одобрение и заключите кредитный договор.

Что еще стоит знать украинцам

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, пользуются многочисленными льготами, которые охватывают оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и возможности для обучения. Однако важно помнить, что при определенных обстоятельствах этот статус может быть аннулирован, что приведет к потере всех связанных с ним социальных гарантий.

Также государство оказывает значительную поддержку детям военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий. Это включает ряд социальных гарантий, призванных обеспечить их всестороннее развитие. В частности, предусмотрены льготы на обучение, что открывает доступ к качественному образованию, а также возможности для оздоровления и отдыха.