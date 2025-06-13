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Главная Экономика Льготы на коммуналку для УБД — сколько надо платить за свет

Льготы на коммуналку для УБД — сколько надо платить за свет

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 11:10
Коммунальные льготы для УБД - сколько надо платить за свет летом 2025 года
Платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие льготы предусмотрены для УБД Как УБД оформить скидку на коммуналку

В Украине военным, которые имеют статус участника боевых действий, на законодательном уровне предусмотрен ряд льгот. В частности это скидка на оплату коммунальных услуг — газ, квартплата, электроэнергия и тому подобное.

Новини.LIVE объясняют, сколько УБД должен платить за свет.

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Какие льготы предусмотрены для УБД

В 2025 году для участников боевых действий действуют такие скидки:

  • 75% — на коммунальные услуги;
  • 75% — на квартплату;
  • 75% — на топливо, если в доме нет центрального отопления.

Площадь жилья, на которую действует скидка, не должна превышать нормы 21 кв. м на каждого человека, который в нем постоянно проживает, и еще 10.5 кв. м дополнительно.

Таким образом, военнослужащие со статусом УБД должны платить 25% от общей стоимости электроэнергии.

В Украине стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Поэтому со скидкой 75%, которая принадлежит УБД, тариф составит 1,08 грн. Соответственно за каждые использованные 100 киловатт надо платить 108 грн.

Как УБД оформить скидку на коммуналку

Для получения льгот необходимо обратиться в ЦПАУ или отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив пакет документов, который включает заявление и копии:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • удостоверения УБД.

Если заявление подает кто-то из семьи военнослужащего, то нужно приложить документ с подтверждением родственной связи. ПФУ должен рассмотреть обращение в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что государство оплатит обучение детям УБД и объясняли, как воспользоваться помощью.

Также узнавайте о скидках, которые действуют для УБД в июне.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия льготы УБД
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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