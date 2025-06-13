Коммунальные льготы для УБД - сколько надо платить за свет летом 2025 года

Платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине военным, которые имеют статус участника боевых действий, на законодательном уровне предусмотрен ряд льгот. В частности это скидка на оплату коммунальных услуг — газ, квартплата, электроэнергия и тому подобное.

Новини.LIVE объясняют, сколько УБД должен платить за свет.

Реклама

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены для УБД

В 2025 году для участников боевых действий действуют такие скидки:

75% — на коммунальные услуги;

75% — на квартплату;

75% — на топливо, если в доме нет центрального отопления.

Площадь жилья, на которую действует скидка, не должна превышать нормы 21 кв. м на каждого человека, который в нем постоянно проживает, и еще 10.5 кв. м дополнительно.

Таким образом, военнослужащие со статусом УБД должны платить 25% от общей стоимости электроэнергии.

В Украине стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Поэтому со скидкой 75%, которая принадлежит УБД, тариф составит 1,08 грн. Соответственно за каждые использованные 100 киловатт надо платить 108 грн.

Как УБД оформить скидку на коммуналку

Для получения льгот необходимо обратиться в ЦПАУ или отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив пакет документов, который включает заявление и копии:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения УБД.

Если заявление подает кто-то из семьи военнослужащего, то нужно приложить документ с подтверждением родственной связи. ПФУ должен рассмотреть обращение в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что государство оплатит обучение детям УБД и объясняли, как воспользоваться помощью.

Также узнавайте о скидках, которые действуют для УБД в июне.