Некоторым потребителям газа нужно сделать фото счетчика — в чем причина

Мужчина проверяет газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежемесячно украинцы отчитываются об объемах использованного газа. Это привычное дело, к которому привык каждый потребитель. Однако существуют случаи, когда украинцам нужно срочно передать фото своего счетчика поставщику.

О том, почему некоторым украинцам приходится платить больше за газ и как в этом может помочь фото счетчика, объяснили в Харьковском филиале "Газмерж".

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Чтобы платить только за фактически потребленный газ, украинцам следует ежемесячно подавать актуальные показания газового счетчика с 1 по 5 число. Это важное требование, которое должен соблюдать каждый потребитель.

Однако иногда украинцы получают счета с завышенными суммами за газ. Основная причина — технические или человеческие ошибки при передаче данных, которые могут обернуться существенными переплатами.

Почему некоторым потребителям нужно сфотографировать газовый счетчик

Если при подаче данных со счетчика вы допустили ошибку, например, указали лишнюю цифру или перепутали их местами — нужно как можно быстрее обратиться в газоснабжающую компанию. При этом алгоритм действий следующий:

Составьте короткое заявление в произвольной форме с просьбой провести контрольную проверку показаний счетчика. Добавьте к заявлению фотографию счетчика с актуальными данными. Отправьте документы на электронный адрес центра обслуживания вашего подразделения "Газмереж".

После того как контролер подтвердит реальные показания, в лицевом счете клиента будет осуществлена корректировка начисленной суммы.

Если не принять меры вовремя, можно оказаться перед необходимостью платить на тысячи гривен больше. Поэтому перед подачей данных следует быть особенно внимательным, в частности при использовании онлайн-сервисов.

Ранее мы писали, что в Украине все потребители, которые подключены к газоснабжению, обязаны ежемесячно платить не только за фактически использованное топливо, но и за его транспортировку. Даже в случаях, когда газ не потребляется совсем, счет за доставку все равно выставляется.

Также мы рассказывали, что газ украинцам поставляют различные операторы. Большинство граждан заключили договоры с Нафтогазом, который установил фиксированную годовую цену за один кубометр газа.