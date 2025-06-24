Тарифи на комуналку в липні 2025 — скільки платитимуть українці за світло, газ і воду

Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям слід вчасно сплачувати комунальні послуги, зокрема електроенергію, газ та воду. Також важливо щомісяця передавати актуальні показники лічильників.

Про те, скільки платитимуть українці за основні комунальні послуги у липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме електроенергія з 1 липня

В липні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишився без змін. В компанії YASNO зазначають, що населення й надалі сплачуватиме 4,32 грн за кожну кіловат-годину. Такий рівень тарифу збережеться щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Споживачі, які мають двозонні лічильники, можуть заощаджувати, використовуючи "нічний" тариф — з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн/кВт-год.

Чи зміниться ціна на газ у липні

Вартість газу для населення в червні також залишається стабільною. "Нафтогаз України", який забезпечує більшість побутових споживачів, продовжує постачання за ціною 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діє до 30 квітня 2026 року.

Інші компанії також не переглядали вартість – сума в платіжках варіюється від 7,79 до 9,99 грн за куб залежно від конкретного постачальника.

Що буде з тарифами на воду

Попри попередні побоювання щодо можливого підвищення, тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 липня залишаються незмінними. Це означає, що українці платитимуть за водопостачання так само як і станом на 24 лютого 2022 року.

Проте у деяких регіонах місцева влада може самостійно переглядати тарифи, навіть без погодження з НКРЕКП. Тож вартість водопостачання може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Раніше ми писали, що більшість громадян України справно та вчасно оплачують комунальні послуги. Втім, трапляються випадки, коли частина внесених коштів може бути повернута споживачеві.

Також ми розповідали, що у разі смерті отримувача житлової субсидії, родичі не завжди поінформовані про те, що допомогу може переоформити інший член домогосподарства. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду та надати відповідний пакет документів.