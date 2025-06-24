Тарифы на коммуналку в июле 2025 — сколько будут платить украинцы за свет, газ и воду

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам следует вовремя оплачивать коммунальные услуги, в частности электроэнергию, газ и воду. Также важно ежемесячно передавать актуальные показатели счетчиков.

О том, сколько будут платить украинцы за основные коммунальные услуги в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить электроэнергия с 1 июля

В июле тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остался без изменений. В компании YASNO отмечают, что население и в дальнейшем будет платить 4,32 грн за каждый киловатт-час. Такой уровень тарифа сохранится как минимум до конца октября 2025 года.

Потребители, которые имеют двухзонные счетчики, могут экономить, используя "ночной" тариф — с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле — 2,16 грн/кВт-час.

Изменится ли цена на газ в июле

Стоимость газа для населения в июне также остается стабильной. "Нафтогаз Украины", который обеспечивает большинство бытовых потребителей, продолжает поставки по цене 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует до 30 апреля 2026 года.

Другие компании также не пересматривали стоимость — сумма в платежках варьируется от 7,79 до 9,99 грн за куб в зависимости от конкретного поставщика.

Что будет с тарифами на воду

Несмотря на предыдущие опасения относительно возможного повышения, тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 июля остаются неизменными. Это означает, что украинцы будут платить за водоснабжение так же как и по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Однако в некоторых регионах местные власти могут самостоятельно пересматривать тарифы, даже без согласования с НКРЭКУ. Поэтому стоимость водоснабжения может отличаться в зависимости от населенного пункта.

Ранее мы писали, что большинство граждан Украины исправно и вовремя оплачивают коммунальные услуги. Впрочем, бывают случаи, когда часть внесенных средств может быть возвращена потребителю.

Также мы рассказывали, что в случае смерти получателя жилищной субсидии, родственники не всегда проинформированы о том, что помощь может переоформить другой член домохозяйства. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд и предоставить соответствующий пакет документов.