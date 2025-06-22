Українцям повертатимуть сплачені гроші за комуналку — хто має право на компенсацію

Монети на комунальних рахунках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більшість українців вчасно сплачує рахунки за спожиті комунальні послуги. Однак інколи частину перерахованих грошей можуть повернути споживачам.

Про те, хто може повернути гроші за сплачені комунальні послуги у 2025 році, повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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Виявилося, що багато постачальників житлово-комунальних послуг порушували встановлені вимоги під час розрахунку та застосування тарифів для населення. Як наслідок, споживачам мають компенсувати понад 1,1 млн гривень.

З початку 2025 року фахівці служби провели 98 позапланових інспекцій підприємств, що обслуговують населення у сфері ЖКГ. Порушення зафіксовано у 86 випадках із 98, що становить майже 88%.

Найбільше зловживань стосувалися систем водопостачання та водовідведення. За результатами перевірок:

видано 62 приписи з вимогами усунути порушення;

на постачальників наклали 42 штрафи на загальну суму 1,59 млн гривень;

43 посадовців притягнуто до відповідальності з накладанням штрафів на суму 87 тисяч гривень.

Крім цього, постачальників зобов’язали повернути громадянам 1,16 млн гривень надмірно сплачених коштів.

"Захист прав споживачів — наш пріоритет. Ми оперативно реагуємо на випадки необґрунтованого підняття тарифів, адже прозорість та справедливість при їх формуванні — це базове право кожного громадянина, а не виняток", — зазначив заступник голови служби Андрій Крейтор.

У разі сумнівів щодо правильності нарахувань за комунальні послуги споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби. Подати скаргу можна також через офіційний сайт онлайн.

Раніше ми писали, що держава надає окремим категоріям громадян можливість зменшити витрати на оплату комунальних послуг оформивши пільги. Розмір цієї допомоги визначається відповідно до соціального статусу отримувача.

Також ми розповідали, що усі мешканці України, які мають підключення до газопостачальної мережі, повинні щомісяця сплачувати не лише за спожитий природний газ, а й за його транспортування. Навіть у випадку, коли газ фактично не використовується, рахунки за доставку все одно надходять.