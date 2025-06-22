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Главная Экономика Возмещение расходов на коммуналку — кто получит деньги обратно

Возмещение расходов на коммуналку — кто получит деньги обратно

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Дата публикации 22 июня 2025 13:01
Украинцам будут возвращать уплаченные деньги за коммуналку — кто имеет право на компенсацию
Монеты на коммунальных счетах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто может вернуть деньги за уплаченную коммуналку

Большинство украинцев вовремя оплачивают счета за потребленные коммунальные услуги. Однако иногда часть перечисленных денег могут вернуть потребителям.

О том, кто может вернуть деньги за оплаченные коммунальные услуги в 2025 году, сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

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Кто может вернуть деньги за уплаченную коммуналку

Оказалось, что многие поставщики жилищно-коммунальных услуг нарушали установленные требования при расчете и применении тарифов для населения. Как следствие, потребителям должны компенсировать более 1,1 млн гривен.

С начала 2025 года специалисты службы провели 98 внеплановых инспекций предприятий, обслуживающих население в сфере ЖКХ. Нарушения зафиксированы в 86 случаях из 98, что составляет почти 88%.

Больше всего злоупотреблений касались систем водоснабжения и водоотведения. По результатам проверок:

  • выдано 62 предписания с требованиями устранить нарушения;
  • на поставщиков наложили 42 штрафа на общую сумму 1,59 млн гривен;
  • 43 должностных лица привлечены к ответственности с наложением штрафов на сумму 87 тысяч гривен.

Кроме этого, поставщиков обязали вернуть гражданам 1,16 млн гривен излишне уплаченных средств.

"Защита прав потребителей — наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного поднятия тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании — это базовое право каждого гражданина, а не исключение", — отметил заместитель председателя службы Андрей Крейтор.

В случае сомнений относительно правильности начислений за коммунальные услуги, потребитель имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу. Подать жалобу можно также через официальный сайт онлайн.

Ранее мы писали, что государство предоставляет отдельным категориям граждан возможность уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг, оформив льготы. Размер этой помощи определяется в соответствии с социальным статусом получателя.

Также мы рассказывали, что все жители Украины, которые имеют подключение к газоснабжающей сети, должны ежемесячно платить не только за потребленный природный газ, но и за его транспортировку. Даже в случае, когда газ фактически не используется, счета за доставку все равно поступают.

коммунальные услуги деньги нарушения компенсация платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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