Комуналка зі знижкою — хто може платити за послуги вдвічі менше у 2025

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть зменшити свої комунальні витрати завдяки пільгам від держави. Розмір знижки залежить від категорії, до якої належить людина.

Про те, хто може платити за комуналку вдвічі менше у 2025 році, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

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Хто має право на 50% знижку при оплаті комуналки

Деяким українцям надається право на знижку у розмірі 50% при оплаті житлово-комунальних послуг. Така державна допомога призначається для родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців. Ця пільга охоплює:

оплату житла (в тому числі орендованого);

базові комунальні послуги: опалення, воду, електроенергію та газ.

Оформити пільгу можливо через органи Пенсійного фонду, у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через інтернет-портали. Право на 50-відсоткову знижку надається близьким родичам загиблих захисників, якщо вони належать до наступних категорій:

діти до 18 років;

вдова або вдівець;

батьки загиблого воїна;

дорослі діти з інвалідністю з дитинства;

інші особи, які перебували на утриманні загиблого і мають право на державну допомогу у зв’язку з втратою годувальника.

Крім того, претендувати на пільгу можуть і багатодітні родини, які виховують троє або більше дітей.

Як оформити знижки у 2025 році

Щоб скористатися знижкою, потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу, відділення Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами. Для подачі заявки необхідно підготувати:

заяву про надання пільги;

паспорт громадянина України та податковий номер;

документ, що підтверджує смерть чи зникнення військового;

підтвердження родинних зв’язків (свідоцтво про народження, шлюб тощо);

заяву на включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Слід також враховувати, що пільга може бути не надана, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини за останні пів року перевищує визначений державою граничний рівень для отримання соціальної допомоги.

Раніше ми писали, що нерухомість — це не лише майно, а й постійні витрати. Комуналку сплачують щомісяця, але це повинен робити не завжди власник, що може спричинити суперечки з зареєстрованими мешканцями.

Також ми розповідали, що для багатьох пенсіонерів оплата комунальних послуг — серйозний тягар, адже значна частина пенсії йде саме на ці витрати. Однак деякі категорії пенсіонерів мають право на пільги, передбачені українським законодавством.