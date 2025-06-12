Коммуналка со скидкой — кто может платить за услуги вдвое меньше в 2025

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут уменьшить свои коммунальные расходы благодаря льготам от государства. Размер скидки зависит от категории, к которой принадлежит человек.

О том, кто может платить за коммуналку вдвое меньше в 2025 году, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Кто имеет право на 50% скидку при оплате коммуналки

Некоторым украинцам предоставляется право на скидку в размере 50% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая государственная помощь предназначается для семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Эта льгота охватывает:

оплату жилья (в том числе арендованного);

базовые коммунальные услуги: отопление, воду, электроэнергию и газ.

Оформить льготу возможно через органы Пенсионного фонда, в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через интернет-порталы. Право на 50-процентную скидку предоставляется близким родственникам погибших защитников, если они относятся к следующим категориям:

дети до 18 лет;

вдова или вдовец;

родители погибшего воина;

взрослые дети с инвалидностью с детства;

другие лица, которые находились на содержании погибшего и имеют право на государственную помощь в связи с потерей кормильца.

Кроме того, претендовать на льготу могут и многодетные семьи, воспитывающие троих или более детей.

Как оформить скидки в 2025 году

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно обратиться в ближайший ЦНАП, отделение Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами. Для подачи заявки необходимо подготовить:

заявление о предоставлении льготы;

паспорт гражданина Украины и налоговый номер;

документ, подтверждающий смерть или исчезновение военного;

подтверждение родственных связей (свидетельство о рождении, браке и т.д.);

заявление на включение в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Следует также учитывать, что льгота может быть не предоставлена, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода превышает определенный государством предельный уровень для получения социальной помощи.

Ранее мы писали, что недвижимость — это не только имущество, но и постоянные расходы. Коммуналку платят ежемесячно, но это должен делать не всегда владелец, что может вызвать споры с зарегистрированными жильцами.

Также мы рассказывали, что для многих пенсионеров оплата коммунальных услуг — серьезное бремя, ведь значительная часть пенсии идет именно на эти расходы. Однако некоторые категории пенсионеров имеют право на льготы, предусмотренные украинским законодательством.