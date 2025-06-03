Хто має платити за комуналку у 2025 — власник чи прописаний

Чоловік тримає у руках квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Квартира, будинок чи інший об’єкт нерухомості — це не лише актив, а й джерело витрат. Щомісячна оплата комунальних послуг — обов’язок, який у реальності виконує не завжди той, на кого оформлено право власності. Часто в центрі конфлікту опиняються саме власник і особа, зареєстрована у житлі.

Згідно з ч. 1 ст. 322 Цивільного кодексу України, власник зобов’язаний утримувати своє майно, якщо інше не передбачено договором або законом, пише юридичний ресурс "Протокол". Це означає, що за замовчуванням саме власник квартири відповідає за оплату комунальних послуг. Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", власник укладає договір із виконавцем комунальних послуг і сплачує за них у встановлені строки.

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Проте ситуація ускладнюється, якщо у квартирі проживають інші особи — співвласники, орендарі чи прописані мешканці. Закон зазначає, що всі дієздатні особи, які проживають або зареєстровані в житлі, несуть солідарну відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг. Тобто права на користування житлом тісно пов’язані з обов’язками щодо його утримання.

Хто зобов’язаний укладати договір на комунальні послуги

Усі комунальні послуги — водопостачання, газ, електроенергія, опалення, утримання будинку тощо — надаються на підставі договору. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" прямо говорить: договір укладає власник житла. Саме він несе відповідальність перед виконавцем послуг за своєчасну оплату.

Це не означає, що платити повинен лише він. Якщо у помешканні зареєстровано або фактично проживають інші особи, вони також можуть бути зобов’язані сплачувати частину рахунків — особливо у випадку спільного проживання.

Спільна відповідальність зареєстрованих мешканців

Згідно з законом, усі повнолітні та дієздатні особи, які зареєстровані або проживають у квартирі, вважаються такими, що споживають комунальні послуги. А отже, відповідно до положень Цивільного кодексу та профільного законодавства, вони несуть солідарну відповідальність за оплату.

Це означає, що кожен з них може бути притягнутий до відповідальності за всю суму боргу. Але на практиці, зазвичай, комунальні підприємства стягують кошти з того, на кого оформлений особовий рахунок — тобто з власника.

А якщо власник один, а споживачі — інші

Така ситуація часто виникає, коли у квартирі живуть родичі, колишнє подружжя або навіть сторонні особи, а власник проживає в іншому місті чи країні. У правовому полі це створює прогалину — виконавець послуг не має права напряму стягнути плату з тих, хто не є стороною договору, навіть якщо вони фактично користуються благами цивілізації.

Рішення — укладення внутрішніх угод між власником та мешканцями або офіційне оформлення договору наймання з відповідними положеннями щодо розподілу витрат.

Як уникнути конфліктів під час оренди

Якщо житло здається в оренду, варто чітко зафіксувати в договорі порядок оплати комунальних послуг. Існує кілька варіантів:

орендодавець сплачує самостійно, а потім додає суму до орендної плати;

орендар самостійно платить за лічильниками;

при довгостроковій оренді — переоформлення особового рахунку на орендаря.

Також слід врахувати додаткові витрати: інтернет, паркомісце, домофон тощо. Чітке юридичне оформлення вбереже обидві сторони від подальших суперечок і непорозумінь.

Коли можна не платити за комуналку

Закон передбачає винятки. Якщо у квартирі ніхто не проживав понад 30 днів, і це документально підтверджено, мешканці мають право не оплачувати комунальні послуги (окрім теплопостачання), якщо немає лічильників.

Але право на несплату потрібно підтверджувати довідками — наприклад, про перебування в іншому місті, закордонним відрядженням, лікуванням або навчанням.

За які комунальні послуги завжди відповідає власник

Окремо варто зазначити, що частина платежів пов’язана не з проживанням, а з утриманням майна. Це так звані "житлові послуги":

обслуговування будинку та прибудинкової території;

ремонт і прибирання спільного майна;

утримання ліфтів;

електроенергія на освітлення під’їздів і дворів тощо.

Ці витрати не залежать від того, чи проживає хтось у квартирі, і підлягають оплаті завжди — саме власником або співвласниками.

Чи можна оскаржити обов’язок платити

Якщо власник вважає, що платити має зареєстрований мешканець, йому доведеться доводити це в судовому порядку. Солідарна відповідальність — це право власника вимагати компенсації частини витрат у суді, якщо він їх поніс одноосібно. Але спочатку — має бути факт укладення домовленості або наявність реєстрації, що підтверджує проживання особи.

Що ще варто знати українцям

В Україні тривають судові процеси проти громадян, які накопичили значні борги за комунальні послуги. Про це свідчить статистика 2024 року, коли виконавча служба відкрила 429 тисяч відповідних справ. Загальна сума заборгованості за цими справами перевищує 6 мільярдів гривень.

Також ми повідомляли, що навіть улітку житлові субсидії залишаються важливою підтримкою для багатьох українських родин. Проте отримувачам варто бути пильними: навіть необачні дії родичів можуть вплинути на ваше право отримувати ці виплати.