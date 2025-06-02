Субсидію влітку можна втратити через родича — чому припиняють нарахування виплат

Чоловік дивиться на комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Навіть влітку субсидії — це суттєва підтримка для багатьох домогосподарств. Однак отримувачам, варто бути уважними — навіть дії родича можуть вплинути на право отримувати виплати.

Про те, хто може втратити субсидію на літній період через дії родича зі складу домогосподарства, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому субсидії на літній період не прийде через родича

Субсидію на неопалювальний сезон (з травня) більшості громадян перераховують автоматично. Але є важливий нюанс, якщо хтось із членів родини виїхав за кордон більш ніж на 60 днів, про це потрібно обов’язково повідомити Пенсійний фонд.

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Якщо цього вчасно не зробити, а субсидію нарахували з урахуванням доходів цієї людини — виплати можуть зупинити. Ба більше, доведеться повернути вже отримані гроші.

ПФУ рахує допомогу без урахування доходу особи, яка довго перебуває за кордоном. Але тільки якщо про це відомо офіційно.

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Тож, щоб не втратити субсидію, інформувати про виїзд когось із членів вашого домогосподарства за межі України більш ніж на 60 днів потрібно протягом 30 днів.

Кому субсидію за перші два місяці неопалювального періоду не нарахують

Більшості отримувачів субсидій на літній період перерахують автоматично, якщо не змінився майновий стан, склад сім’ї або немає боргів за комуналку. Втім, нову заяву та декларацію про доходи обов’язково мають подати:

родини з ВПО;

орендарі житла;

ті, хто претендує на субсидію на тверде паливо чи скраплений газ;

домогосподарства, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Подати документи слід упродовж двох місяців від початку відповідного сезону. Інакше допомогу призначать лише з моменту звернення, а за попередній період — не компенсують.

Раніше ми розповідали, що субсидії є важливим інструментом державної допомоги громадянам. Проте деякі українці можуть втратити частину цієї підтримки на покриття витрат за комуналку через недотримання встановлених правил.

Також ми розповідали, що в Україні визначено конкретні категорії населення, які мають право на соціальні гарантії від держави. Зокрема, для них передбачені пільги, що включають часткове або повне відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.