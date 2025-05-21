Банківські рахунки деяких пенсіонерів залишатимуться порожніми — причина

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через війну з Росією частина українських пенсіонерів досі проживає на тимчасово окупованих територіях. Однак вони продовжують отримувати свої пенсії, якщо проходять фізичну або відеоідентифікацію у Пенсійному фонді України.

Про те, чому виплати деяких громадян похилого віку залишатимуться в Пенсійному фонді, пояснили на Урядовому порталі.

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Чому виплати деяких пенсіонерів більше не надходитимуть на їх банківські рахунки

Є багато випадків, коли з пенсіонерами немає зв’язку вже рік або більше. Вони не знімають гроші з пенсійних карток, а отже — не користуються виплатами. Усі ці невикористані кошти залишаються на рахунках в "Ощадбанку".

Станом на 1 жовтня 2023 року таких грошей накопичилось понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які не змогли отримати люди з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Увесь цей час рахунки були "мертвими", а банк тимчасово міг користуватися цими грошима.

У 2025 році система зміниться. Згідно з проєктом держбюджету, невикористані пенсійні кошти більше не зберігатимуться в "Ощадбанку". Їх переведуть до Пенсійного фонду України. Кабмін уже підготував проєкт постанови, яка визначає порядок передачі грошей.

Що буде з невиплаченими грошима

Пенсіонерів запевнили, що вони не втрачають своїх грошей. Якщо людина жива або має спадкоємців, вони зможуть звернутися до Пенсійного фонду та отримати належну суму. Єдина відмінність — гроші зберігатимуться вже не в банку, а безпосередньо в структурі фонду. Це нововведення стосується лише тих пенсіонерів, які одночасно відповідають таким умовам:

не користувалися пенсійною карткою понад рік;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабної війни;

були або є внутрішньо переміщеними особами з окупованих до 24 лютого 2022 року районів Донеччини або Луганщини;

не пройшли обов’язкову ідентифікацію в "Ощадбанку" упродовж 6 місяців з моменту, коли це потрібно було зробити.

Пенсійний фонд закликає громадян похилого віку підтримувати зв’язок і вчасно проходити ідентифікацію, щоб не втратити доступ до своїх коштів.

Раніше ми писали, що для українців, які працювали за кордоном, процедура оформлення пенсії в Україні стала простішою. Кабінет Міністрів запровадив нові норми, які дають змогу враховувати стаж, набутий за межами країни.

Також ми розповідали, що в Україні пенсіонерам надається право безплатно користуватися громадським транспортом. Однак реалізувати цю пільгу вдається не всім. Однією з головних вимог є наявність пенсійного посвідчення. Без нього право на безоплатний проїзд втрачається.