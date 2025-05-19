Призначення пенсії в Україні — кому стаж зараховуватимуть по-новому

Жінка похилого віку на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям, які певний час працювали за межами країни, стане простіше отримати пенсію в Україні. Уряд ухвалив нові правила, які дозволяють зараховувати періоди роботи за кордоном до страхового стажу людини.

Про те, як змінилися умови призначення пенсій для громадян, які працювали за кордоном, зазначається в постанові Кабміну №562.

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Як враховуватимуть стаж людини, який вона отримала за кордоном

Згідно з документом, що набув чинності 16 травня, визначено чіткий алгоритм дій для врахування періодів роботи за межами України при нарахуванні пенсії. Якщо в людини недостатньо страхового стажу, враховуються ті відрізки трудової діяльності, які були офіційно визнані за законодавством іншої держави.

У випадку, якщо між Україною та відповідною країною укладено міжнародну угоду, такий трудовий стаж може бути включений до страхового стажу для осіб, які постійно проживають в Україні, згідно з умовами цієї домовленості.

Порядок зарахування закордонного стажу. Фото: Скриншот/Порядки, що додаються до постанови

Громадяни, які працювали за кордоном і не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, повинні додати до заяви відповідні підтверджувальні документи.

Якщо документи відсутні або не дають достатньої інформації, Пенсійний фонд звертається до Міністерства закордонних справ. МЗС через дипломатичні канали надішле запит до відповідної країни для отримання підтверджень.

Коли всі дані будуть отримані, стаж за кордоном включать до страхового стажу за календарним принципом, тобто за роками роботи. Це може суттєво вплинути на право отримувати пенсію в Україні.

Для тих, хто працював у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, уряд затвердив окремий порядок. Якщо інші країни не виплачують їм пенсію і цей факт буде підтверджено, ці періоди також можуть бути зараховані до стажу людини.

Раніше ми писали, що деякі українці, зокрема педагоги, при виході на пенсію можуть отримати одноразову виплату. Розмір винагороди становить десять пенсій.

Також ми розповідали, що Верховний Суд став на бік пенсіонера, визнавши незаконною відсутність належної індексації його виплат. Це означає, що громадяни похилого віку, які опинились у схожій ситуації, зможуть вимагати перерахунок.