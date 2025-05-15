Неправильна індексація пенсій — яке рішення ухвалив Верховний Суд України

Жінка виходить з будівлі Верховного Суду. Фото: УНІАН

Верховний Суд України задовольнив позов пенсіонера, визнавши незаконним тривалу відсутність повноцінної індексації його виплат. У рішенні зазначено, що така практика не відповідає чинному законодавству.

Про те, чому багатьом пенсіонерам не правильно провели індексацію пенсій та чи можуть вони вимагати перерахунку, зазначається в матеріалі OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

Чому деяким українцям не правильно індексували виплати

З 2017 року в Україні нові пенсії підвищували мінімально — аби з часом наблизити їхній рівень до так званих "старих" виплат, а не проводили повноцінну індексацію. Судова колегія дійшла висновку, що такий підхід суперечить правовим нормам.

Відтак Пенсійний фонд зобов’язаний провести пенсіонеру повну індексацію за попередні роки. Ба більше, тепер це рішення є прецедентом — інші українські суди з подібними справами повинні орієнтуватися на позицію Верховного Суду.

Протягом останніх років уряд щорічно підвищував нові пенсії на символічну суму — зазвичай у межах 100–135 гривень, тоді як повна індексація для "старих" пенсіонерів сягала відчутно більшого відсотка. Наприклад:

у 2024 році базову частину пенсій проіндексували на 7,96%, але новопризначені пенсії підвищили лише на 100 грн;

у 2023-му індексація склала 19,7%, а нові пенсіонери знову отримали по 100 грн надбавки.

Уявімо ситуацію: громадянин вийшов на пенсію у 2022 році з виплатою 4 000 грн. За два роки держава підвищила його пенсію всього на 200 грн, тоді як за умови справедливої індексації сума зросла б суттєвіше.

Суть справи, яку розглядав Верховний Суд

Позов подав чоловік, що оформив пенсію у 2020 році. Його щорічно "індексували" на мізерні суми, без реального врахування зростання зарплатної бази. У судах першої та апеляційної інстанцій йому відмовили, однак адвокат Андрій Дзісь з компанії "Мережа права" домігся розгляду у Великій палаті Верховного Суду — найвищій судовій інстанції в Україні.

Суд постановив, що дії Пенсійного фонду у Донецькій області щодо відмови в індексації є неправомірними. Зокрема, у рішенні згадується, що пенсія мала індексуватись із застосуванням коефіцієнтів зростання середньої зарплати за 2018–2020 роки — 1,14, 1,197 і 1,0796.

Які наслідки матиме це рішення

Ця ухвала стане орієнтиром для судів у подібних справах. Тепер, якщо нова пенсія була нарахована без реальної індексації (із застосуванням занижених коефіцієнтів), пенсіонер має право на перерахунок. Процедура розгляду справ стане швидшою і передбачуванішою.

За підрахунками, це рішення може стосуватись мільйонів пенсіонерів. Наприклад, лише у 2023 році пенсію вперше почали отримувати 434 тисячі українців. Якщо вони зможуть документально довести, що індексація була проведена неправильно, ймовірність позитивного судового рішення — дуже висока.

Сума доплат буде виплачена одноразово разом із підвищеною пенсією з моменту подачі заяви до Пенсійного фонду до дати набуття чинності судового рішення.

Чому індексація була такою

Уряд пояснює свою політику тим, що нові пенсіонери й так отримують вищі виплати завдяки актуальній зарплатній базі. Для прикладу, пенсіонер зі стажем у 35 років і середньою зарплатою, який вийшов на пенсію у 2013-му, після реформи 2017-го мав розрахункову базу у 3 764 грн і пенсію приблизно 1 317 грн. Після кількох індексацій у 2025 році його базова пенсія склала близько 3 119 грн (без надбавок за вік).

Аналогічна особа, яка вийшла на пенсію у 2025 році, вже має базу у 15 057 грн і пенсію понад 5 200 грн. Щоб зменшити цей розрив, Кабмін обрав політику стримування індексації для нових пенсіонерів.

Так, у 2025 році офіційна індексація склала 11,5%, однак для тих, хто вийшов на пенсію у 2021 році, підвищення склало лише 5,7%, у 2022-му — 4,6%, у 2023-му — лише 3,4%, згідно з постановою №209.

Раніше ми писали, що під час призначення пенсії деякі категорії громадян України можуть отримати одноразову грошову виплату, яка становить суму, еквівалентну десяти щомісячним пенсійним виплатам. Зокрема, це право мають працівники освіти.

Також ми розповідали, що у разі смерті пенсіонера його родичі мають можливість звернутися до Пенсійного фонду за виплатою одноразової допомоги на поховання. Сума такої допомоги визначається з урахуванням кількох чинників.