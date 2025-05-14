Щонайменше 23 610 грн при виході на пенсію — хто отримає гроші у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під час оформлення пенсії деякі українці мають можливість отримати одноразову грошову допомогу, яка дорівнює десятикратному розміру щомісячної пенсії. Зокрема, це стосується педагогічних працівників.

Про те, хто отримає щонайменше 23 610 гривень при виході на пенсію у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Порядок надання такої допомоги визначено положеннями Закону України "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Освітяни, які обіймали посади, що передбачають право на пенсію за вислугу років, але виходять на пенсію за віком, можуть претендувати на грошову допомоги, що дорівнює 10 виплатам у розмірі, встановленому на момент призначення.

Оскільки у 2025 році мінімальна пенсія в Україні не може бути меншою за 2 361 грн, то відповідно — одноразова виплата становитиме щонайменше 23 610 гривень. Щоб мати право на таку підтримку, працівник повинен мати відповідний страховий стаж:

не менше 30 років — для жінок;

не менше 35 років — для чоловіків.

Цей стаж має бути набутим саме на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Хто саме може претендувати на виплату

Право на допомогу мають педагоги, які працювали в таких установах:

позашкільні навчальні заклади;

дошкільні установи всіх форм власності;

міжшкільні навчально-виробничі центри;

загальноосвітні та військові школи, музичні й художні навчальні заклади;

коледжі та технікуми (І–II рівень акредитації), заклади профтехосвіти;

дитячі будинки, спеціалізовані колонії та приймальні установи для неповнолітніх, логопедичні та медичні школи.

Варто зауважити, щоб отримати одноразову виплату, людина повинна на момент досягнення пенсійного віку бути офіційно працевлаштованою в державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років, а також не отримувати до цього часу жодних інших видів пенсій.

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Також ми розповідали, що служба в армії пов’язана з високим ризиком — навіть коротке перебування в зоні бойових дій може спричинити поранення чи інвалідність. У таких випадках актуальним стає питання оформлення пенсії через втрату працездатності.