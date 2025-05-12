Пенсія для людей залежністю в Польщі — які суми виплачують у 2025

Декілька купюр польських злотих. Фото: Pixabay

Термін "пенсія за алкоголь" не є офіційним у юридичному сенсі. Однак у побуті в Польщі ним часто називають виплати людям, які втратили працездатність внаслідок надмірного вживання спиртного. По суті, йдеться про пенсію по інвалідності, яку призначає Установа соціального страхування (ZUS).

Про те, які виплати в Польщі отримують люди, що втратили працездатність через зловживання алкоголем, розповіли на інформаційному порталі inPoland.

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Відповідно до статті 12 Закону про пенсії та ануїтети з Фонду соціального страхування, людина може бути визнана непрацездатною, якщо вона втратила можливість працювати через фізичні чи психічні вади.

Алкоголізм може бути причиною втрати працездатності, якщо він призвів до серйозних проблем зі здоров’ям, підтверджених медичним висновком. За законами Польщі, непрацездатними є:

Повністю непрацездатні — ті, хто не може виконувати жодну оплачувану роботу. Частково непрацездатні — люди, які втратили здатність працювати в межах свого досвіду та професійної підготовки.

Для того щоб отримати пенсію, необхідно довести, що працездатність втрачена на тривалий час і не може бути відновлена через перекваліфікацію.

Залежність від алкоголю може стати підставою для отримання пенсії, якщо вона спричинила серйозні порушення здоров’я, наприклад, хронічний панкреатит чи інші ускладнення. Однак діагноз "алкоголізм" сам по собі не є автоматичною підставою для виплат. Необхідно документально підтвердити, що це стало причиною втрати працездатності.

Розмір пенсії у 2025 році

У 2025 році пенсії були проіндексовані на 105,5%. В результаті:

при повній непрацездатності сума пенсії становить майже 1 879 злотих (20 497 грн) ;

; при частковій непрацездатності — близько 1 409 злотих (15 370 грн).

Отже, отримання так званої "алкогольної пенсії" базується на розумінні того, що залежність є хронічним захворюванням, яке потребує медичної та соціальної підтримки. Особи, які тривалий час здійснювали відрахування до ZUS, мають право на отримання допомоги, якщо через стан здоров’я не можуть більше виконувати роботу. Це ставить алкоголізм у ряд інших серйозних хвороб, що дають підставу для звернення по пенсію по інвалідності.

Раніше ми писали, що українці, які виїхали до Польщі після початку війни, мають отримати PESEL UKR. Цей статус тимчасового захисту надає право на соціальну допомогу, медичні послуги та інші державні гарантії.

Також ми розповідали, що, перебуваючи за кордоном, важливо стежити за термінами дії документів, оскільки їх порушення може призвести до депортації. Найчастіша причина — порушення міграційних норм, і Польща не є винятком у цьому питанні.

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