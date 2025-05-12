Пенсия для людей с зависимостью в Польше — какие суммы выплачивают в 2025

Несколько купюр польских злотых. Фото: Pixabay

Термин "пенсия за алкоголь" не является официальным в юридическом смысле. Однако в быту в Польше так часто называют выплаты людям, которые потеряли работоспособность вследствие чрезмерного употребления спиртного. По сути, речь идет о пенсии по инвалидности, которую назначает Учреждение социального страхования (ZUS).

О том, какие выплаты в Польше получают люди, потерявшие трудоспособность из-за злоупотребления алкоголем, рассказали на информационном портале inPoland.

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Кто может оформить "алкогольную пенсию" в Польше в 2025 году

В соответствии со статьей 12 Закона о пенсиях и аннуитетах из Фонда социального страхования, человек может быть признан нетрудоспособным, если он потерял возможность работать из-за физических или психических недостатков.

Алкоголизм может быть причиной потери трудоспособности, если он привел к серьезным проблемам со здоровьем, подтвержденных медицинским заключением. По законам Польши, нетрудоспособными являются:

Полностью нетрудоспособные — те, кто не может выполнять никакую оплачиваемую работу. Частично нетрудоспособные — люди, которые потеряли способность работать в пределах своего опыта и профессиональной подготовки.

Для того чтобы получить пенсию, необходимо доказать, что трудоспособность утрачена на длительное время и не может быть восстановлена через переквалификацию.

Зависимость от алкоголя может стать основанием для получения пенсии, если она повлекла серьезные нарушения здоровья, например, хронический панкреатит или другие осложнения. Однако диагноз "алкоголизм" сам по себе не является автоматическим основанием для выплат. Необходимо документально подтвердить, что это стало причиной потери трудоспособности.

Размер пенсии в 2025 году

В 2025 году пенсии были проиндексированы на 105,5%. В результате:

при полной нетрудоспособности сумма пенсии составляет почти 1 879 злотых (20 497 грн) ;

; при частичной нетрудоспособности — около 1 409 злотых (15 370 грн).

Итак, получение так называемой "алкогольной пенсии" базируется на понимании того, что зависимость является хроническим заболеванием, которое требует медицинской и социальной поддержки. Лица, которые длительное время осуществляли отчисления в ZUS, имеют право на получение помощи, если по состоянию здоровья не могут больше выполнять работу. Это ставит алкоголизм в ряд других серьезных болезней, дающих основание для обращения за пенсией по инвалидности.

Ранее мы писали, что украинцы, которые выехали в Польшу после начала войны, должны получить PESEL UKR. Этот статус временной защиты дает право на социальную помощь, медицинские услуги и другие государственные гарантии.

Также мы рассказывали, что находясь за границей, важно следить за сроками действия документов, поскольку их нарушение может привести к депортации. Самая частая причина — нарушение миграционных норм и Польша не является исключением в этом вопросе.

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