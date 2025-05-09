Українці в Польщі — чому можуть втратити статус PESEL UKR у 2025 році

Українські біженці. Фото: УНІАН

Українці, які прибули в Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії, повинні отримати PESEL UKR. Це спеціальний статус тимчасового захисту, оформлення якого забезпечує громадян соціальною допомогою, медичними послугами та іншими державними гарантіями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українці можуть втратити PESEL UKR у 2025 році.

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Підстави для анулювання PESEL UKR

Українці повинні негайно звернутися за оформленням статусу по прибутті в Польщі. Раніше іноземцям давали 30 календарних днів після перетину кордону на виконання цього зобов’язання. Номер PESEL має вигляд одинадцятизначного цифрового коду, за допомогою якого відбувається ідентифікація особи.

В деяких випадках українцям можуть повністю анулювати статус. Наприклад, у разі виїзду з Польщі на 30 днів чи отримання тимчасового захисту в іншій державі Європейського Союзу. Проте часове обмеження на подорожі не стосується осіб, які покидають країну для здійснення підприємницької діяльності.

Також PESEL UKR можуть автоматично змінити на інший статус. Це відбувається у випадку:

надання дозволу на постійне проживання в Польщі;

отримання дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

надання додаткового захисту;

надання згоди на толероване перебування;

отримання дозволу на перебування з гуманітарних причин;

подання заяви про міжнародний захист.

Ще одна реальна причина анулювання статусу PESEL UKR — ухвалення судового рішення щодо загрози безпеці держави чи громадян Польщі. Скасування призведе до втрати багатьох переваг, зокрема соціальної підтримки, права на навчання і працевлаштування, доступу до кваліфікованих медичних послуг та ін.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року Польща змінить умови отримання виплат за програмами "800 Плюс" і "Добрий старт". Допомогу надаватимуть родинам, чиї діти навчаються у польських школах. Нововведення стосується українців і має на меті заохотити інтеграцію іноземців.

Також ми писали, що українців у Польщі можуть депортувати через порушення міграційних вимог. Поширеними причинами виселення є проблеми з документами, протермінування візи, нелегальне працевлаштування, прострочення дозволу на проживання.