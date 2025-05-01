Скільки років працювати українцю в Польщі на квартиру у 2025

Варшава. Фото: Unsplash

Польща стала другою домівкою для понад півтора мільйона українців. Деякі з них уже облаштувалися настільки, що задумуються про купівлю власного житла. Але наскільки це реально — накопичити на квартиру в одній з польських агломерацій? Все залежить від міста, заробітку і, звісно, здатності заощаджувати.

Ціни на нерухомість у Польщі значно варіюються залежно від міста, розташування та стану житла, повідомляє "24 канал". У мегаполісах, таких як Варшава чи Краків, квадратний метр коштує значно дорожче, ніж у менших містах чи передмістях.

Реклама

Читайте також:

Квадратний метр у Польщі: ціна зростає разом із містом

Ціни на нерухомість у Польщі суттєво відрізняються залежно від локації. Найдорожче — у столиці та великих містах:

Варшава: 15 000 злотих — найдорожчий ринок, де попит стабільно високий.

Краків: 13 800 злотих — культурна столиця з активним ринком нерухомості.

Гданськ: 12 400 злотих — популярне прибережне місто.

Вроцлав: 11 300 злотих — динамічний регіон із нижчими цінами.

Менші міста: від 5 000 до 7 000 злотих — доступніший варіант, але з меншими зарплатами.

Для прикладу, квартира площею 50 кв. м у Варшаві коштуватиме приблизно 750 000 злотих, тоді як у невеликому місті — від 250 000 до 350 000 злотих. Ціни зростають через інфляцію, попит і приплив іноземців, зокрема українців.

Зарплати в Польщі: скільки реально заробляють

Рівень доходів у Польщі також залежить від регіону. За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS) у 2025 році, середні зарплати (брутто) у великих містах такі:

Краків: 10 700 злотих;

Гданськ: 10 600 злотих;

Варшава: 10 500 злотих;

Вроцлав: 9 400 злотих.

Після сплати податків і соціальних внесків чистий дохід (нетто) становить приблизно 60–70% від брутто. Наприклад, у Варшаві середня зарплата нетто — близько 7 500 злотих, а у Вроцлаві — 6 700 злотих. Українці, які працюють на некваліфікованих посадах, часто заробляють менше — від 4 000 до 6 000 злотих нетто.

Якщо заощаджувати 50% чистого доходу (наприклад, 3 500-4 000 злотих щомісяця), то накопичення на квартиру стає довгостроковим проєктом.

Практика заощаджень: скільки років треба відкладати

Припустимо, що ви відкладаєте 4 000 злотих щомісяця (50% середнього чистого доходу) на квартиру площею 50 кв. м. Ось скільки років знадобиться в різних містах:

Варшава — 15 років і 6 місяців;

Краків — 14 років і 4 місяці;

Гданськ — 12 років і 9 місяців;

Вроцлав — 11 років і 8 місяців;

Менші міста — від 5 до 7 років.

У менших містах терміни можуть бути коротшими, але зарплати там нижчі, що нівелює перевагу. Наприклад, заощаджуючи 2 500 злотих на місяць, у невеликому місті знадобиться 8-12 років.

Чому так довго: виклики для українців

Назбирати на квартиру в Польщі — непросте завдання через кілька факторів:

високі ціни на нерухомість. У великих містах житло дорожчає швидше, ніж зростають зарплати;

податки і витрати. Після сплати податків і витрат на життя (оренда, їжа, транспорт) заощаджувати 50% доходу складно;

нижчі доходи українців. Багато українців у Польщі працюють на посадах із зарплатами нижче середніх;

інфляція. Ціни на житло зростають, що подовжує термін накопичення.

Деякі українці обирають іпотеку, але для цього потрібен стабільний дохід і дозвіл на проживання. Умови іпотек у Польщі жорсткі: початковий внесок — 10-20%, а відсоткові ставки у 2025 році коливаються від 5% до 7%.

Що обрати: купити чи орендувати

Хоч купівля власного житла — довгострокова мета, у найближчій перспективі оренда часто виглядає практичніше. Але з урахуванням нестабільності ринку та потенційного зростання цін інвестувати у власне житло — рішення, яке з часом може виявитися вигідним.

Як повідомлялось, українці продовжують лідирувати серед іноземних покупців житла в Польщі. Протягом 2024 року вони придбали майже 9 тисяч квартир, що на 25% перевищує показники 2023 року.

Також зазначимо, навіть без мети остаточного переїзду, багато українців розглядають Польщу як варіант для працевлаштування. Крім того, українці активно відкривають тут власний бізнес або філії своїх компаній з метою виходу на міжнародний ринок. Дослідження показують, що з початку повномасштабної війни в Польщі було зареєстровано понад 77 тисяч українських приватних підприємців.