Сколько лет работать украинцу в Польше на квартиру в 2025 году

Варшава. Фото: Unsplash

Польша стала вторым домом для более полутора миллионов украинцев. Некоторые из них уже обустроились настолько, что задумываются о покупке собственного жилья. Но насколько это реально — накопить на квартиру в одной из польских агломераций? Все зависит от города, заработка и, конечно, способности экономить.

Цены на недвижимость в Польше значительно варьируются в зависимости от города, расположения и состояния жилья, сообщает "24 канал". В крупных мегаполисах, таких как Варшава или Краков, квадратный метр стоит значительно дороже, чем в меньших городах или пригородах.

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Цены на недвижимость в Польше существенно разнятся в зависимости от локации. Дороже всего — в столице и крупных городах:

Варшава: 15 000 злотых — самый дорогой рынок, где спрос стабильно высокий.

Краков: 13 800 злотых — культурная столица с активным рынком недвижимости.

Гданьск: 12 400 злотых — популярный прибрежный город.

Вроцлав: 11 300 злотых — динамичный регион с более низкими ценами.

Меньшие города: от 5 000 до 7 000 злотых — доступный вариант, но с меньшими зарплатами.

Например, квартира площадью 50 кв. м в Варшаве будет стоить примерно 750 000 злотых, тогда как в небольшом городе — от 250 000 до 350 000 злотых. Цены растут из-за инфляции, спроса и притока иностранцев, в частности украинцев.

Зарплаты в Польше: сколько реально зарабатывают

Уровень доходов в Польше также зависит от региона. По данным Центрального статистического управления Польши (GUS) в 2025 году, средние зарплаты (брутто) в крупных городах такие:

Краков: 10 700 злотых;

Гданьск: 10 600 злотых;

Варшава: 10 500 злотых;

Вроцлав: 9 400 злотых.

После уплаты налогов и социальных взносов чистый доход (нетто) составляет примерно 60-70% от брутто. Например, в Варшаве средняя зарплата нетто — около 7 500 злотых, а во Вроцлаве — 6 700 злотых. Украинцы, которые работают на неквалифицированных должностях, часто зарабатывают меньше — от 4 000 до 6 000 злотых нетто.

Если экономить 50% чистого дохода (например, 3 500-4 000 злотых ежемесячно), то накопление на квартиру становится долгосрочным проектом.

Практика сбережений: сколько лет надо откладывать

Предположим, что вы откладываете 4 000 злотых ежемесячно (50% среднего чистого дохода) на квартиру площадью 50 кв. м. Вот сколько лет понадобится в разных городах:

Варшава — 15 лет и 6 месяцев;

Краков — 14 лет и 4 месяца;

Гданьск — 12 лет и 9 месяцев;

Вроцлав — 11 лет и 8 месяцев.

Меньшие города — от 5 до 7 лет.

В меньших городах сроки могут быть короче, но зарплаты там ниже, что нивелирует преимущество. Например, экономя 2 500 злотых в месяц, в небольшом городе понадобится 8-12 лет.

Почему так долго: вызовы для украинцев

Накопить на квартиру в Польше — непростая задача из-за нескольких факторов:

высокие цены на недвижимость. В крупных городах жилье дорожает быстрее, чем растут зарплаты;

налоги и расходы. После уплаты налогов и расходов на жизнь (аренда, еда, транспорт) экономить 50% дохода сложно;

более низкие доходы украинцев. Многие украинцы в Польше работают на должностях с зарплатами ниже средних;

инфляция. Цены на жилье растут, что продлевает срок накопления.

Некоторые украинцы выбирают ипотеку, но для этого нужен стабильный доход и вид на жительство. Условия ипотек в Польше жесткие: первоначальный взнос — 10-20%, а процентные ставки в 2025 году колеблются от 5% до 7%.

Что выбрать: купить или арендовать

Хотя покупка собственного жилья — долгосрочная цель, в ближайшей перспективе аренда часто выглядит практичнее. Но с учетом нестабильности рынка и потенциального роста цен инвестировать в собственное жилье — решение, которое со временем может оказаться выгодным.

Как сообщалось, украинцы продолжают лидировать среди иностранных покупателей жилья в Польше. В течение 2024 года они приобрели почти 9 тысяч квартир, что на 25% превышает показатели 2023 года.

Также отметим, даже без цели окончательного переезда, многие украинцы рассматривают Польшу как вариант для трудоустройства. Кроме того, украинцы активно открывают здесь собственный бизнес или филиалы своих компаний с целью выхода на международный рынок. Исследования показывают, что с начала полномасштабной войны в Польше было зарегистрировано более 77 тысяч украинских частных предпринимателей.